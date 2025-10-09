Esposa do jogador Marcão, do Sevilla, anuncia que venceu o câncer de mama: ‘Um dos capítulos mais intensos da minha vida’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 16:30
Pamela Teixeira, esposa do jogador Marcão, do Sevilla, publicou um vídeo emocionante nas redes sociais em que relata ter vencido o câncer de mama. Pan, como é conhecida, vinha mostrando o processo de tratamento, que teve como abordagem a quimioterapia.
Pamela Teixeira
“Hoje encerro um dos capítulos mais intensos da minha vida: a última quimio. Foram dias de luta, fé e esperança, mas também de muito amor. Nenhum passo teria sido o mesmo sem o apoio da minha família, amigos e meus seguidores . Cada mensagem, visita, oração e gesto de carinho fez toda diferença”, escreveu na legenda da publicação da gravação que mostra toda a família de Pamela reunida no Hospital Quirónsalud Ave Maria, em que realizava tratamento aos prantos.
Pamela chega a bater o sino, um ato simbólico que mostra o fim do ciclo de superação de uma luta árdua contra o câncer. “Obrigada por estarem comigo em cada momento, me dando força quando eu mais precisei e me lembrando, todos os dias, que eu não estava sozinha. Essa vitória é nossa. De quem acreditou, cuidou, chorou e sorriu junto comigo. Que Deus abençoe a vida de cada um com a mesma luz e amor que vocês trouxeram ao meu caminho”, escreveu Pamela que ainda agradeceu a média Dra. Vallero, enfermeiros e funcionários do hospital em que fez o tratamento. Pamela também foi homenageada pelo time do Sevilla em um estádio de futebol, ao lado do esposo.