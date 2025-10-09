VEJA VÍDEO

Esposa do jogador Marcão, do Sevilla, anuncia que venceu o câncer de mama: ‘Um dos capítulos mais intensos da minha vida’

Pamela publicou vídeo emocionante sobre última quimioterapia nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 16:30

Pamela Teixeira, esposa do jogador Marcão, do Sevilla, publicou um vídeo emocionante nas redes sociais em que relata ter vencido o câncer de mama. Pan, como é conhecida, vinha mostrando o processo de tratamento, que teve como abordagem a quimioterapia.

“Hoje encerro um dos capítulos mais intensos da minha vida: a última quimio. Foram dias de luta, fé e esperança, mas também de muito amor. Nenhum passo teria sido o mesmo sem o apoio da minha família, amigos e meus seguidores . Cada mensagem, visita, oração e gesto de carinho fez toda diferença”, escreveu na legenda da publicação da gravação que mostra toda a família de Pamela reunida no Hospital Quirónsalud Ave Maria, em que realizava tratamento aos prantos.