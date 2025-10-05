Acesse sua conta
MC Lomma assume namoro com jogador de futebol e surpreende fãs

Cantora publicou foto ao lado do atleta e confirmou relação após meses de rumores nas redes sociais

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 13:00

Mc Lomma assumiu namoro com jogador de futebol
Crédito: Reprodução

MC Lomma está vivendo um novo capítulo em sua vida amorosa. A cantora e influenciadora pernambucana assumiu publicamente o namoro com o jogador de futebol Ronald Belé, meia do Bangu, neste sábado (4), confirmando os rumores que circulavam desde o ano passado. O casal compartilhou registros românticos durante uma viagem a Fernando de Noronha e recebeu uma enxurrada de mensagens de fãs e amigos nas redes sociais.

Os primeiros indícios da relação surgiram em setembro de 2024, quando Ronald publicou uma foto tirada da janela do apartamento da artista, em Teresina. Pouco tempo depois, os dois foram vistos juntos dentro do carro do jogador, aumentando as especulações. Agora, com o relacionamento assumido, o casal não esconde mais o clima de romance.

Ronald Belé, de 23 anos, atua como meio-campista e já passou por clubes como Juventude, Ponte Preta, Aimoré e River-PI. Atualmente, o atleta defende a Portuguesa Santista na Copa Paulista. Contratado em maio deste ano, ele participou de duas partidas pela equipe do litoral paulista.

MC Lomma, cujo nome verdadeiro é Paloma Santos, ganhou fama nacional aos 15 anos como integrante do trio MC Loma e As Gêmeas Lacração. O grupo se tornou um fenômeno em 2018 com o hit “Envolvimento”, que viralizou no carnaval e ultrapassou 300 milhões de visualizações no YouTube. Desde então, a artista segue carreira solo e mantém forte presença nas redes sociais, onde compartilha sua rotina, viagens e novos projetos musicais.

A confirmação do namoro com Ronald Belé encerra meses de especulações e marca uma nova fase na vida pessoal da cantora, que aproveita o momento de descanso em Noronha ao lado do jogador.

Tags:

mc Lomma

