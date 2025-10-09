comida

3 sobremesas saudáveis e deliciosas com castanhas e nozes

Veja como preparar receitas doces com um toque especial de sabor

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 15:43

Brownie fit de cacau com nozes Crédito: Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock

As castanhas e nozes são ingredientes nutritivos que oferecem gorduras boas, fibras, proteínas, vitaminas e minerais importantes para a saúde. Por serem versáteis e saborosas, podem ser incorporadas facilmente em diversas receitas de sobremesas saudáveis, garantindo crocância, valor nutricional e um toque especial de sabor.

A seguir, confira 3 sobremesas saudáveis e deliciosas com castanhas e nozes!

Brownie fit de cacau com nozes

Ingredientes

2 ovos

1 xícara de chá de açúcar demerara

1/3 de xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de cacau em pó 100%

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de chá de essência de baunilha

1/2 colher de chá de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de nozes picadas

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar até formar uma mistura clara e fofa. Acrescente o óleo de coco e a essência de baunilha, misturando bem. Adicione o cacau em pó peneirado, a farinha de aveia e a pitada de sal, mexendo até ficar homogêneo. Coloque o fermento e misture delicadamente. Acrescente as nozes à massa e misture. Despeje em uma forma pequena forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos. Retire do forno, deixe esfriar um pouco e corte em quadradinhos. Sirva em seguida.

Pavê saudável de iogurte grego, manga e castanha-do-pará

Ingredientes

2 xícaras de chá de iogurte grego natural sem açúcar

3 colheres de sopa de mel

1 colher de chá de essência de baunilha

1 xícara de chá de manga picada

1/2 xícara de chá de granola sem açúcar

1/3 de xícara de chá de castanha-do-pará picada

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o iogurte grego com o mel e a essência de baunilha até ficar cremoso e levemente adocicado. Em taças individuais, faça camadas: primeiro uma colherada do creme de iogurte, depois a manga, seguida da granola e da castanha-do-pará. Repita as camadas até finalizar os ingredientes. Termine com uma camada de manga e castanha-do-pará por cima. Leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir para firmar e ficar mais refrescante.

Sorvete de banana com castanha-de-caju Crédito: Imagem: Magdalena Paluchowska | Shutterstock

Sorvete de banana com castanha-de-caju

Ingredientes

4 bananas maduras congeladas e cortadas em rodelas

2 colheres de sopa de mel

1/2 colher de chá de essência de baunilha

1/3 de xícara de chá de castanha-de-caju torrada e picada

Modo de preparo