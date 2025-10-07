NOVELA DAS 9

Quando o assassino de Odete Roitman será revelado em 'Vale Tudo'?; confira data

Capítulo do remake promete revelar o assassino em meio a dez finais gravados

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 13:30

Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" Crédito: Repprodução/TV Globo

A pergunta que não quer calar: “Quem matou Odete Roitman?” voltou a incendiar os debates nas redes sociais com o remake de Vale Tudo. O suspense, que entrou para a história da TV brasileira em 1988, foi resgatado por Manuela Dias na versão atual da novela, e só terá sua resposta no último capítulo, marcado para 17 de outubro de 2025.

Para manter a aura de mistério, a autora gravou dez finais diferentes, envolvendo os cinco principais suspeitos: Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Heleninha (Paolla Oliveira). Nem mesmo o elenco sabe a verdadeira identidade do assassino, informação guardada a sete chaves pela equipe de criação.

5 principais suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' 1 de 9

Em entrevistas, Manuela Dias destacou que a violência que recai sobre Odete é um reflexo da dureza do cotidiano brasileiro, especialmente para os mais vulneráveis: “Às vezes, a vida pode ser um castigo maior do que a morte”, comentou a autora.