Quando o assassino de Odete Roitman será revelado em 'Vale Tudo'?; confira data

Capítulo do remake promete revelar o assassino em meio a dez finais gravados

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 13:30

Odete Roitman pode forjar a propria morte em
Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" Crédito: Repprodução/TV Globo

A pergunta que não quer calar: “Quem matou Odete Roitman?” voltou a incendiar os debates nas redes sociais com o remake de Vale Tudo. O suspense, que entrou para a história da TV brasileira em 1988, foi resgatado por Manuela Dias na versão atual da novela, e só terá sua resposta no último capítulo, marcado para 17 de outubro de 2025.

Para manter a aura de mistério, a autora gravou dez finais diferentes, envolvendo os cinco principais suspeitos: Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Heleninha (Paolla Oliveira). Nem mesmo o elenco sabe a verdadeira identidade do assassino, informação guardada a sete chaves pela equipe de criação.

5 principais suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" por Repprodução/TV Globo
Em entrevista ao Fantástico, a autora Manuela Dias abriu o jogo sobre o mistério e revelou quem são os cinco principais suspeitos por Reprodução/TV Globo
1 - César (Cauã Reymond): marido da ricaça, descobriu que herdaria metade dos bens caso ela morresse e chegou a comentar isso com o amigo Olavo por Reprodução/TV Globo
2 - Celina (Malu Galli): irmã de Odete, foi alvo de humilhações durante anos e ainda descobriu que a vilã escondeu o paradeiro de Leonardo por Marcos Serra Lima/TV Globo
3 - Heleninha (Paolla Oliveira): filha de Odete, carrega a dor de ter sido culpada pela morte do irmão gêmeo por Reprodução/Globo
Filho de Odete, Leonardo (Guilherme Magon), não morreu, mas sim foi escondido pela mãe em uma cadeira de rodas após um acidente que ela causou por Reprodução
4 - Marco Aurélio (Alexandre Nero): ameaçou matar a empresária após saber que ela descobriu um roubo cometido por ele. Ambos já tiveram embates fatais por Reprodução
5 - Maria de Fátima (Bella Campos): chegou a ser apontada como suspeita, mas a dramaturgia da Globo descartou a possibilidade de ela ser a assassina por Reprodução/TV Globo
Beatriz Segall viveu a marcante Odete Roitman em Vale Tudo (1988) por Reprodução/TV Globo
1 de 9
Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" por Repprodução/TV Globo

Em entrevistas, Manuela Dias destacou que a violência que recai sobre Odete é um reflexo da dureza do cotidiano brasileiro, especialmente para os mais vulneráveis: “Às vezes, a vida pode ser um castigo maior do que a morte”, comentou a autora.

Na versão original, exibida em 1988, o episódio da morte de Odete bateu recordes históricos, chegando a 81 pontos no Ibope no Rio de Janeiro. Agora, a expectativa é de que a revelação do assassino repita o feito, consolidando mais uma vez Vale Tudo como um marco cultural da televisão brasileira.

