ASTROLOGIA

Segure a carteira: 3 signos devem evitar gastos impulsivos nesta semana

Astros apontam risco de decisões financeiras movidas pela emoção

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 16:00

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

Os próximos dias pedem atenção redobrada com o bolso. A influência da Lua e de Vênus em tensão com Júpiter acende o alerta para gastos impulsivos e decisões financeiras movidas pela emoção. É aquela vontade de se presentear ou investir sem pensar, mas que pode gerar arrependimento depois. Veja quais signos precisam ter cautela agora, segundo o astrólogo João Bidu.

Veja as características dos signos 1 de 7

Gêmeos: A energia desta semana traz para os geminianos vontade de inovar, mudar o visual ou adquirir algo novo. O entusiasmo é grande, mas é essencial diferenciar desejo momentâneo de necessidade real. Respire antes de clicar no "comprar".

Famosos do signo de Gêmeos 1 de 16

Sagitário: Os sagitarianos podem se sentir motivados a investir em viagens, cursos ou experiências que ampliem horizontes. O ideal é planejar bem esses gastos para evitar surpresas. A impulsividade pode custar caro se não houver equilíbrio.

Famosos do signo de Sagitário 1 de 16

Peixes: Os piscianos estão mais sensíveis e podem acabar associando compras ao conforto emocional. Antes de gastar, vale questionar: é real necessidade ou tentativa de compensar o estresse? Um ritual de prosperidade pode ajudar a manter o foco financeiro.

Famosos do signo de Peixes 1 de 16