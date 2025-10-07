Segure a carteira: 3 signos devem evitar gastos impulsivos nesta semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 16:00
Os próximos dias pedem atenção redobrada com o bolso. A influência da Lua e de Vênus em tensão com Júpiter acende o alerta para gastos impulsivos e decisões financeiras movidas pela emoção. É aquela vontade de se presentear ou investir sem pensar, mas que pode gerar arrependimento depois. Veja quais signos precisam ter cautela agora, segundo o astrólogo João Bidu.
Gêmeos: A energia desta semana traz para os geminianos vontade de inovar, mudar o visual ou adquirir algo novo. O entusiasmo é grande, mas é essencial diferenciar desejo momentâneo de necessidade real. Respire antes de clicar no "comprar".
Sagitário: Os sagitarianos podem se sentir motivados a investir em viagens, cursos ou experiências que ampliem horizontes. O ideal é planejar bem esses gastos para evitar surpresas. A impulsividade pode custar caro se não houver equilíbrio.
Peixes: Os piscianos estão mais sensíveis e podem acabar associando compras ao conforto emocional. Antes de gastar, vale questionar: é real necessidade ou tentativa de compensar o estresse? Um ritual de prosperidade pode ajudar a manter o foco financeiro.
Dica extra: Antes de gastar, faça a seguinte pergunta: “Isso vai acrescentar valor à minha vida agora ou depois?” Um simples momento de reflexão pode proteger seu bolso e garantir uma semana mais equilibrada.