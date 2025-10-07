ASTROLOGIA

Dinheiro caindo do céu? 7 signos terão ganhos surpresa nesta semana; veja se o seu está na lista

Astros indicam virada positiva nas finanças e recompensas para quem vem se esforçando

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 14:30

Signos e dinheiro Crédito: Shutterstock/Reprodução

Os astros prometem boas surpresas financeiras nos próximos dias. A movimentação entre Vênus e Júpiter ativa áreas ligadas a ganhos, sorte e merecimento, e sete signos, em especial, podem ver o dinheiro chegar de onde menos esperam. Pode ser um pagamento atrasado, uma oportunidade de renda extra ou até um golpe de sorte.

Veja se o seu signo está na lista dos favorecidos desta semana:

Touro: Um ciclo de prosperidade começa a se desenhar. Algo que você plantou no passado - um projeto, uma parceria ou investimento - pode finalmente render frutos.

Dica cósmica: aceite ajuda e compartilhe os ganhos. A generosidade atrai mais abundância.

Câncer: Boas notícias ligadas a dinheiro familiar ou imóveis. Heranças, vendas ou acordos antigos podem se resolver.

Dica cósmica: organize suas finanças para aproveitar melhor o que chega.

Virgem: O universo recompensa seu esforço. Um reconhecimento profissional pode vir acompanhado de bônus, aumento ou proposta vantajosa.

Dica cósmica: não minimize o seu valor - peça o que merece.

Libra: O dinheiro pode vir de algo criativo ou prazeroso: um hobby, rede social, arte ou atividade paralela.

Dica cósmica: confie no seu talento, ele é sua mina de ouro.

Sagitário: Ganhos inesperados ligados a viagens, estudos ou contatos no exterior. Pode até ser algo simbólico, mas com potencial de crescer.

Dica cósmica: mantenha o olhar aberto para oportunidades fora do habitual.

Aquário: Uma virada positiva nas finanças. O retorno de uma dívida, um prêmio ou uma boa negociação muda seu cenário.

Dica cósmica: use o dinheiro extra para investir em algo duradouro.

Peixes: As energias se abrem para você receber o que é seu por direito. Pode vir via trabalho, parcerias ou até por sorte pura.

Dica cósmica: mantenha a fé — e evite comentar demais sobre seus ganhos.