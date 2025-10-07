Repórter da Rede da Bahia desabafa sobre luta contra a ansiedade: ‘ela aparece quando a gente menos espera’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 17:25
A repórter da Rede Bahia Giana Mattiazzi usou as redes sociais para relatar os desafios que tem enfrentado em relação à ansiedade nos últimos dias. A jornalista, inclusive, relatou no vídeo publicado no Instagram que está há uma semana sem conseguir dormir.
Giana Mattiazzi
“É engraçado que quem passa por isso, passa por qualquer momento. A ansiedade não vem só quando a gente está triste ou quando acontece algum problema, ela aparece quando a gente menos espera, há mais de uma semana que eu não durmo”, começou Giana.
Giana explicou que mesmo com uso de medicamentos como melatonina não conseguir de forma contínua, o que “reflete no resto do dia, porque eu acabo ficando cansada mais cedo, perco o pique para fazer algum exercício físico”, explicou a repórter.
“Eu faço terapia, acompanhamento com psiquiatra. Graças a Deus eu tenho condições de ir atrás de coisas que vão me fazer bem, e ainda assim sofro com isso, então eu queria trazer isso”, disse.
A jornalista ainda ressaltou que compartilhar o que vem enfrentando é uma oportunidade de conexão com outras pessoas que também enfrentam ansiedade. “Por mais que se cuide, e faça outras coisas que deem prazer. Mesmo fazendo tudo isso, a ansiedade às vezes retorna, a gente fica num período bem complicado, e é isso. É isso que eu queria dizer, desabafar, acredito que isso me ajuda. Valeu”, finalizou.