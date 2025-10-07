VEJA VÍDEO

Repórter da Rede da Bahia desabafa sobre luta contra a ansiedade: 'ela aparece quando a gente menos espera'

Giana Mattiazzi usou as redes sociais para relatar os momentos mais tensos que tem enfrentado nos últimos dias

Felipe Sena

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 17:25

Giana Mattiazzi relatou episódios de ansiedade nas redes sociais Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A repórter da Rede Bahia Giana Mattiazzi usou as redes sociais para relatar os desafios que tem enfrentado em relação à ansiedade nos últimos dias. A jornalista, inclusive, relatou no vídeo publicado no Instagram que está há uma semana sem conseguir dormir.

“É engraçado que quem passa por isso, passa por qualquer momento. A ansiedade não vem só quando a gente está triste ou quando acontece algum problema, ela aparece quando a gente menos espera, há mais de uma semana que eu não durmo”, começou Giana.

Giana explicou que mesmo com uso de medicamentos como melatonina não conseguir de forma contínua, o que “reflete no resto do dia, porque eu acabo ficando cansada mais cedo, perco o pique para fazer algum exercício físico”, explicou a repórter.

“Eu faço terapia, acompanhamento com psiquiatra. Graças a Deus eu tenho condições de ir atrás de coisas que vão me fazer bem, e ainda assim sofro com isso, então eu queria trazer isso”, disse.