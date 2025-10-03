Acesse sua conta
'Monstros': a história real do serial killer que inspirou clássicos do cinema de terror chega à Netflix

Série criada por Ryan Murphy e Ian Brennan dramatiza vida do serial killer que inspirou ícones do terror hollywoodiano

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 14:40

'Monstro' - A História de Ed Gein, da Netflix Crédito: Divulgação/Netflix

A Netflix estreou nesta sexta-feira (03) Monstros: Ed Gein, nova série de terror e crime que mergulha na perturbadora trajetória do famoso açougueiro de Plainfield. Criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, a produção dramatiza os crimes e obsessões de Ed Gein, um fazendeiro de Wisconsin que se tornou um dos assassinos mais notórios da história dos Estados Unidos.

Ambientada nos anos 1950, a série acompanha Gein enquanto sua vida isolada e marcada pelo rigor da mãe se transforma em uma espiral de violência e macabros rituais. A narrativa explora não apenas os assassinatos cometidos pelo criminoso, mas também o impacto de seus atos na cultura pop, que gerou personagens icônicos como Norman Bates (Psicose), Leatherface (O Massacre da Serra Elétrica) e Buffalo Bill (O Silêncio dos Inocentes).

'Monstro' - A História de Ed Gein, da Netflix

'Monstro' - A História de Ed Gein, da Netflix por Divulgação/Netflix
Ed Gein, da nova temporada de 'Monstro', da Netflix, inspirou assassinos do cinema por Reprodução
Criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, a produção dramatiza os crimes e obsessões de Ed Gein, um fazendeiro de Wisconsin que se tornou um dos assassinos mais notórios da história dos Estados Unidos por Reprodução
Ambientada nos anos 1950, a série acompanha Gein enquanto sua vida isolada e marcada pelo rigor da mãe se transforma em uma espiral de violência e macabros rituais por Divulgação/Netflix
Ed Gein nasceu em 1906 e cresceu em um ambiente rígido e isolado. Após a morte da mãe, mergulhou em comportamentos cada vez mais bizarros, que culminaram em assassinatos e na profanação de túmulos. Entre 1954 e 1957, ele matou ao menos duas mulheres e confeccionou objetos, roupas e máscaras com partes humanas encontradas em cemitérios locais por Reprodução
Cena de O Massacre da Serra Elétrica, de Tobe Hooper (1974) por Reprodução
Ted Levine como Buffalo Bill em O Silêncio dos Inocentes, de Jonathan Demme (1991) por Reprodução
Anthony Perkins em ‘Psicose, de Alfred Hitchcock (1960) por Reprodução
1 de 8
'Monstro' - A História de Ed Gein, da Netflix por Divulgação/Netflix

O elenco principal conta com Charlie Hunnam interpretando Gein, ao lado de Suzanna Son e Tom Hollander. A produção já alcançou nota 7,8 no IMDb e 70% de aprovação no Rotten Tomatoes, sinalizando boa recepção crítica e do público.

Ed Gein nasceu em 1906 e cresceu em um ambiente rígido e isolado. Após a morte da mãe, mergulhou em comportamentos cada vez mais bizarros, que culminaram em assassinatos e na profanação de túmulos. Entre 1954 e 1957, ele matou ao menos duas mulheres e confeccionou objetos, roupas e máscaras com partes humanas encontradas em cemitérios locais. Preso em 1957, Gein foi declarado insano e passou o restante da vida em instituições psiquiátricas, falecendo em 1984.

A série faz parte da antologia Monstro, que também retratou figuras como Jeffrey Dahmer e os irmãos Menendez, e já está disponível completa na plataforma de streaming.

