'Monstros': a história real do serial killer que inspirou clássicos do cinema de terror chega à Netflix

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 14:40
A Netflix estreou nesta sexta-feira (03) Monstros: Ed Gein, nova série de terror e crime que mergulha na perturbadora trajetória do famoso açougueiro de Plainfield. Criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, a produção dramatiza os crimes e obsessões de Ed Gein, um fazendeiro de Wisconsin que se tornou um dos assassinos mais notórios da história dos Estados Unidos.
Ambientada nos anos 1950, a série acompanha Gein enquanto sua vida isolada e marcada pelo rigor da mãe se transforma em uma espiral de violência e macabros rituais. A narrativa explora não apenas os assassinatos cometidos pelo criminoso, mas também o impacto de seus atos na cultura pop, que gerou personagens icônicos como Norman Bates (Psicose), Leatherface (O Massacre da Serra Elétrica) e Buffalo Bill (O Silêncio dos Inocentes).
'Monstro' - A História de Ed Gein, da Netflix
O elenco principal conta com Charlie Hunnam interpretando Gein, ao lado de Suzanna Son e Tom Hollander. A produção já alcançou nota 7,8 no IMDb e 70% de aprovação no Rotten Tomatoes, sinalizando boa recepção crítica e do público.
Ed Gein nasceu em 1906 e cresceu em um ambiente rígido e isolado. Após a morte da mãe, mergulhou em comportamentos cada vez mais bizarros, que culminaram em assassinatos e na profanação de túmulos. Entre 1954 e 1957, ele matou ao menos duas mulheres e confeccionou objetos, roupas e máscaras com partes humanas encontradas em cemitérios locais. Preso em 1957, Gein foi declarado insano e passou o restante da vida em instituições psiquiátricas, falecendo em 1984.
A série faz parte da antologia Monstro, que também retratou figuras como Jeffrey Dahmer e os irmãos Menendez, e já está disponível completa na plataforma de streaming.