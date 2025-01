AMOR EM HOLLYWOOD

Zendaya e Tom Holland estão noivos, diz site

O pedido de casamento teria acontecido entre o natal e o Ano-novo, em um momento íntimo e discreto do casal

De acordo com o site, o atual intérprete do Homem Aranha fez o pedido de casamento a Zendaya em uma das casas da família da amada nos Estados Unidos. No momento romântico, Holland teria se ajoelhado e presenteado ela com um anel de diamante. Neste domingo (5), na cerimônia do Globo de Ouro, a atriz que interpreta Michelle "MJ" Jones, par romântico do Homem Aranha, foi vista com o suposto anel de noivado.