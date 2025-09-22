NOVELA DAS 6

Beijo proibido e revelações chocam Dita em Êta Mundo Melhor! desta segunda (22)

O capítulo traz revelações decisivas, mudanças e segredos que prometem agitar a semana

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 05:00

Dita (Jeniffer Nascimento) em "Êta mundo melhor!" Crédito: Globo/Reprodução

Nesta segunda-feira (22), a novela das seis da Globo, Êta Mundo Melhor!, promete fortes emoções com decisões surpreendentes, chantagens e conflitos que vão alterar os rumos da trama.

Padre Lucas dá uma notícia dura a Candinho: por ser desquitada, Dita não poderá se casar novamente. Enquanto isso, Carmem percebe que tem em mãos uma forma de chantagear Estela. Já Sônia toma uma decisão radical e pede demissão do dancing.

Do outro lado da história, Mirtes confidencia a Tamires que ajudará Ernesto a reencontrar Paixão. Quincas aproveita o momento e pede que Sônia se mude com ele para o sítio. Ao mesmo tempo, Dita anuncia a Manoela que vai se mudar para a casa de Candinho com Joaquim.

Enquanto isso, Cunegundes sonha em enriquecer com o mapa das esmeraldas, mas Quinzinho alerta sobre os riscos envolvendo Asdrúbal. Já Maria Divina pressiona Medeia para receber sua esmeralda. A reviravolta do dia acontece quando Carmem procura Zulma e acaba reconhecendo Samir, deixando no ar novos mistérios.