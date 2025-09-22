Acesse sua conta
Beijo proibido e revelações chocam Dita em Êta Mundo Melhor! desta segunda (22)

O capítulo traz revelações decisivas, mudanças e segredos que prometem agitar a semana

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 05:00

Dita (Jeniffer Nascimento) em
Dita (Jeniffer Nascimento) em "Êta mundo melhor!" Crédito: Globo/Reprodução

Nesta segunda-feira (22), a novela das seis da Globo, Êta Mundo Melhor!, promete fortes emoções com decisões surpreendentes, chantagens e conflitos que vão alterar os rumos da trama.

Padre Lucas dá uma notícia dura a Candinho: por ser desquitada, Dita não poderá se casar novamente. Enquanto isso, Carmem percebe que tem em mãos uma forma de chantagear Estela. Já Sônia toma uma decisão radical e pede demissão do dancing.

Do outro lado da história, Mirtes confidencia a Tamires que ajudará Ernesto a reencontrar Paixão. Quincas aproveita o momento e pede que Sônia se mude com ele para o sítio. Ao mesmo tempo, Dita anuncia a Manoela que vai se mudar para a casa de Candinho com Joaquim.

Enquanto isso, Cunegundes sonha em enriquecer com o mapa das esmeraldas, mas Quinzinho alerta sobre os riscos envolvendo Asdrúbal. Já Maria Divina pressiona Medeia para receber sua esmeralda. A reviravolta do dia acontece quando Carmem procura Zulma e acaba reconhecendo Samir, deixando no ar novos mistérios.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.

Débora Nascimento não retorna como 'Filomena' em 'Êta Mundo Melhor'; saiba o motivo

Por que 'Mafalda' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Camila Queiroz explica ausência na nova novela das 6

'Êta Mundo Melhor!' é a continuação de 'Êta Mundo Bom!'?: Veja o que diz Walcyr Carrasco

Larissa Manoela volta às novelas da Globo em 'Êta Mundo Melhor!'; veja como será a nova personagem

De coadjuvante a protagonista: Jeniffer Nascimento estrela nova fase de 'Êta Mundo Melhor!'

