4 características do cachorro da raça yakutian laika

Um cão de origem russa que combina resistência física, beleza e uma ligação intensa com o ser humano

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 11:43

O yakutian laika é um cachorro nativo da Rússia Crédito: Imagem: vera8kas | Shutterstock

O yakutian laika é uma raça antiga e pouco conhecida, mas que tem conquistado cada vez mais admiradores em todo o mundo. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), trata-se de um cachorro nativo do nordeste da Rússia, criado há milhares de anos pelos povos aborígenes da região. Descobertas arqueológicas indicam que, há cerca de 8 mil anos, esses cães já eram utilizados para puxar trenós e auxiliar na caça em ambientes hostis do Ártico.

A CBKC destaca que o primeiro registro escrito sobre a raça data de 1633, e que, no século XIX, o yakutian laika já era reconhecido como um “cão de uma raça especial” dentro do Império Russo. Ao longo da história, esses cães desempenharam papéis fundamentais: puxaram trenós, ajudaram a transportar mercadorias, pastorearam renas e protegeram seus tutores nas duras condições climáticas do norte da Sibéria.

A seguir, confira algumas características do cachorro da raça yakutian laika!

1. Aparência física

Segundo a CBKC, o yakutian laika é um cão de porte médio , compacto, forte e musculoso, com pernas proporcionais e um corpo preparado para o trabalho em condições extremas. Os machos medem entre 55 e 59 cm de altura, enquanto as fêmeas variam de 53 a 57 cm.

Sua pelagem é uma das principais características: densa, brilhante, de comprimento médio e com subpelo abundante, o que garante proteção contra o frio intenso. É comum formar uma juba no pescoço, especialmente nos machos, e franjas nos membros. As cores podem ser brancas ou combinadas em padrões bicolores e tricolores.

Outro traço que chama atenção são os olhos amendoados, que podem ser castanhos, azuis ou apresentar heterocromia (um olho de cada cor), detalhe que reforça ainda mais a singularidade da raça. As orelhas são de formato triangular, largas na base, grossas, eretas ou semieretas, recobertas por pelo curto e grosso.

2. Temperamento e personalidade

Conforme o padrão oficial da raça publicado pela CBKC, o yakutian laika é corajoso, sociável e muito ligado ao ser humano. Apesar de sua origem como cão de trabalho, tem um temperamento amigável e afetuoso, sendo considerado um ótimo companheiro para famílias.

É um cachorro que demonstra energia, agilidade e disposição para atividades, mas também busca interação com o tutor, mantendo sempre proximidade e lealdade. Essa combinação de resistência física com afeto faz dele uma das raças nórdicas mais equilibradas em termos de convivência doméstica.

O yakutian laika precisa de uma dieta rica em proteínas e nutrientes que sustentem a saúde de sua pelagem Crédito: Imagem: cynoclub | Shutterstock

3. Cuidados com alimentação e saúde

Por ser uma raça ativa, o yakutian laika precisa de uma dieta rica em proteínas e nutrientes que mantenham seu nível de energia elevado e sustentem a saúde de sua pelagem. Além disso, a boa alimentação deve ser ajustada à rotina de exercícios do cachorro, evitando problemas como o sobrepeso.

Na saúde, trata-se de uma raça considerada rústica e resistente. Ainda assim, o acompanhamento veterinário é fundamental para garantir a longevidade. Além disso, é um cachorro que não tolera locais muito quentes, pois foi desenvolvido em regiões bastante frias.

4. Educação e socialização

O yakutian laika é inteligente e possui forte vínculo com o tutor, facilitando a educação e o adestramento. Trata-se de um cachorro ágil e atento, que responde bem a comandos, especialmente quando o treinamento é feito com reforço positivo e estímulos variados.