Ação da PM termina com dois integrantes de facção mortos na Bahia

Elaine Sanoli
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 19:39
Dois integrantes de uma facção com atuação no município de Jequié, no Centro-Sul da Bahia, terminaram mortos após uma ação policial. Dupla usava as redes sociais para postar fotos com armas de fogo e imagens de execuções de rivais. Ele foram mortos nesta quarta-feira (1º).
De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os homens possuíam mandados de prisão em aberto pela participação em pelo menos nove homicídios no município.
Suspeitos de tráfico foram mortos em ação policial em Jequié
Durante as buscas para capturar os foragidos da Justiça, o homens teriam atirado contra os policiais e acabaram feridos no confronto. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram ao ferimentos.
“As investigações continuam com o objetivo de localizar mais armamentos e identificar outros integrantes do grupo criminoso”, afirmou o coordenador da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Bahia, delegado federal Eduardo Badaró.
Com os traficantes foram apreendidos duas pistolas, carregadores, munições, porções de entorpecentes, entre outros itens. A ação foi orientada pela Ficco Bahia e pela a Polícia Militar.