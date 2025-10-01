JEQUIÉ

Ação da PM termina com dois integrantes de facção mortos na Bahia

Homens eram suspeitos de ao menos nove homicídios

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 19:39

Suspeitos foram mortos em ação da polícia Crédito: Reprodução/SSP-BA

Dois integrantes de uma facção com atuação no município de Jequié, no Centro-Sul da Bahia, terminaram mortos após uma ação policial. Dupla usava as redes sociais para postar fotos com armas de fogo e imagens de execuções de rivais. Ele foram mortos nesta quarta-feira (1º).

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os homens possuíam mandados de prisão em aberto pela participação em pelo menos nove homicídios no município.

Suspeitos de tráfico foram mortos em ação policial em Jequié 1 de 3

Durante as buscas para capturar os foragidos da Justiça, o homens teriam atirado contra os policiais e acabaram feridos no confronto. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram ao ferimentos.

“As investigações continuam com o objetivo de localizar mais armamentos e identificar outros integrantes do grupo criminoso”, afirmou o coordenador da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Bahia, delegado federal Eduardo Badaró.