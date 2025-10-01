Menino de 4 anos sobrevive por dias ao lado dos pais mortos em acidente em BR

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 10:43
Um menino de 4 anos sobreviveu por dias ao lado dos pais mortos em um acidente na BR-424, na altura de Garanhuns, em Pernambuco. A ocorrência aconteceu no sábado (27), mas a polícia só encontrou o veículo e as vítimas na segunda-feira (29).
Conforme a investigação, houve uma colisão entre o automóvel e um cavalo solto na rodovia. O carro em que estavam Jobson Lima, de 31 anos, Priscila Bezerra da Costa, de 33, e a criança capotou numa ribanceira de 10 metros.
Os pais foram encontrados sem sinais vitais, enquanto a criança seguia presa na cadeirinha, sem ferimentos graves. O menino foi encaminhado a um hospital da região com escoriações no rosto.
A família era dada como desaparecida desde sábado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu um alerta de acidente com cavalo na via, mas não localizou o veículo nas primeiras horas - uma vez que ele ficou escondido na vegetação.