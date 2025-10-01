CONFUSÃO

Vídeo: mulher com bandeira do Brasil diz que não viaja com petistas e é expulsa de avião

Enrolada em uma bandeira do Brasil disparou xingamentos contra passageiros: “Estuprador, abusador, aliciador, assediador”

Metrópoles

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 08:37

Passageira estava enrolada na bandeira do Brasil Crédito: Material cedido ao Metrópoles

Uma mulher precisou ser retirada de dentro de um avião, nesta terça-feira (30/9), após xingar passageiros que estavam em um voo da GOL Linhas Aéreas saindo do Rio de Janeiro e tinha como destino Brasília.

Vídeos obtidos pelo Metrópoles mostram a mulher enrolada em uma bandeira do Brasil xingando os passageiros. “Estuprador, abusador, aliciador, assediador”, afirmou. Uma passageira que estava no mesmo voo disse à reportagem que a mulher se identificava como bolsonarista. “Ela falou que estava num voo com petistas, que eram todos abusadores e não ia decolar. Deitou no chão, teve que ser retirada pela (Polícia) Federal”, comentou.