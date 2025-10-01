ENTENDA

Herdeira das Casas Bahia é declarada incapaz nos EUA, acusa Saul Klein

Irmão de Eva Klein pediu à Justiça que MP intervenha no caso e diz que interdição ocorreu em 2019, mas problemas de saúde começaram em 2015

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 08:44

Saul Klein Crédito: Reprodução

A disputa pela herança de Samuel Klein, o fundador das Casas Bahia que faleceu em 2014, deixando um patrimônio estimado em cerca de R$ 15 bilhões, voltou a esquentar nos tribunais. Agora, Saul Klein (foto em destaque), um dos filhos do “rei do varejo”, afirma ter descoberto que sua irmã, Eva Lea, foi declarada incapaz pela Justiça dos Estados Unidos, onde reside.

Apesar da interdição, alega Saul, ela teria assinado documentos considerados cruciais no inventário, sem que o problema fosse revelado aos tribunais no Brasil. Diante da descoberta, Saul pediu à Justiça brasileira a imediata intervenção do Ministério Público (MP) no caso.