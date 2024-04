DÍVIDA

Tribunal de Justiça aceita pedido de recuperação extrajudicial do Grupo Casas Bahia

Com o pedido aceito, a empresa terá o prazo para o pagamento da dívida de R$ 4,1 bilhões estendido para 72 meses (seis anos)

Da Redação

Publicado em 29 de abril de 2024 às 20:15

Casas Bahia Crédito: Divulgação

A 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ SP) decidiu pela aceitação do pedido de recuperação extrajudicial do grupo Casas Bahia. O Tribunal emitiu a decisão nesta segunda-feira (29). Segundo as estimativas, a dívida do grupo está avaliada em R$ 4,1 bilhões.

Após aceito o pedido de recuperação extrajudicial, as dívidas do grupo não poderão ser cobradas pelos próximos seis meses, visto que ficarão suspensas. As dívidas do grupo Casas Bahia são, principalmente, com os bancos Bradesco e Banco do Brasil.

“A requerente deverá comprovar, no prazo do edital, o envio de carta aos credores sujeitos ao plano. A minuta deverá conter a relação de todos os credores sujeitos ao plano e o meio de acesso ao conteúdo do plano”, diz a decisão.

A intenção do grupo com o pedido de recuperação é estender o prazo para o pagamento da dívida, que agora será de 72 meses (seis anos) e não mais 22 meses (um ano e 10 meses). Além disso, com a recuperação extrajudicial aceita, o grupo renegocia também os juros pagos, com redução de 1,5% no custo médio.

O Grupo Casas Bahia terá um período de carência de 24 meses para o pagamento de juros e 30 meses para o pagamento da dívida principal. Os credores do grupo poderão transformar parte da dívida em ações entre o 18º e o 36º mês da aprovação do plano de recuperação.

Nesta segunda-feira (29), após anuncio do aceite de recuperação extrajudicial, as ações da Casas Bahia tiveram alta de 35%, encerrando o pregão com alta de 34,19%, com a cotação em R$ 7,30