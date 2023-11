MP-BA entra com ação contra Casas Bahia por práticas abusivas contra consumidores

O Ministério Público do Estado da Bahia ajuizou na quarta-feira (8) uma ação civil pública contra as Casas Bahia por conta de práticas abusivas contra consumidores no estado.



Na ação, a promotora de Justiça Joseane Suzart diz que a empresa tem comercializado produtos com defeitos e, quando procurada, mesmo dentro do prazo determinado pela lei, não adota as providências cabíveis para que resolver os problemas. A ação afirma que a empresa tem dificultado aos consumidores que troquem o produto defeituoso ou que sejam restituídos.