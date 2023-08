Dona das Casas Bahia planeja fechar até 100 lojas e demitir 6 mil funcionários neste ano

A Via, dona das Casas Bahia e do Ponto, anunciou nesta quinta-feira (10), um novo plano de negócios que inclui a redução de até R$ 1 bilhão em estoques neste ano e uma alteração na forma de captação para financiar o crediário.



Além disso, segundo a CNN Brasil, prevê o fechamento de 50 a 100 lojas até dezembro deste ano e a demissão de 6.000 funcionários.



A reestruturação dos negócios vem somada aos resultados do segundo trimestre de 2023 da companhia, que teve um prejuízo líquido de R$ 492 milhões. O resultado reverte o lucro de R$ 6 milhões apresentado no mesmo período de 2022.