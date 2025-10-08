IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO

Mais de 650 garrafas com bebidas alcoólicas são apreendidas em Salvador

Objetivo é coibir a comercialização irregular de álcool na capital baiana

Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 07:56

Operação Bebidas Etílicas: fiscalização apreende bebidas impróprias para consumo em Salvador Crédito: Ascom/PCBA

Mais de 650 garrafas com bebidas alcoólicas foram apreendidas durante a Operação Bebidas Etílicas, na terça-feira (7), em Salvador. O objetivo da ação, que é realizada em conjunto entre a Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon); o Procon-BA; o Departamento de Polícia Técnica (DPT); a Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC) e o Ministério da Agricultura e Pecuária, é coibir a comercialização irregular de álcool na capital baiana.

Durante o dia, três estabelecimentos foram fiscalizados. No Parque Bela Vista, a equipe esteve em um galpão voltado à entrega de bebidas em domicílio, onde foram encontradas mais de 200 unidades de produtos fora da validade, em condições impróprias para o consumo. Amostras foram recolhidas pelo DPT para perícia, enquanto o Procon autuou o local e a Decon instaurou inquérito policial. O proprietário foi intimado para prestar esclarecimentos e realizar o descarte dos produtos.

No bairro de Brotas, foi vistoriado um ponto comercial também voltado à entrega de bebidas no formato delivery, onde foram encontradas 183 bebidas vencidas. O DPT apreendeu algumas garrafas para análise pericial, o Procon aplicou auto de infração e a Decon instaurou inquérito policial. O proprietário será ouvido na unidade.

Já na Pituba, foi vistoriado um estabelecimento destinado ao abastecimento de grandes eventos. O local possuía 272 bebidas sem origem, lacre, rótulo e determinação de validade. O Ministério da Agricultura e Pecuária reteve 271 garrafas lacradas sob custódia do proprietário, enquanto o DPT recolheu um exemplar para perícia. O Procon lavrou auto de infração e a Decon instaurou inquérito. O proprietário também foi intimado para prestar depoimento.