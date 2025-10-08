CRIME

Pescador é morto por vizinho após se negar a dar senha de Wi-Fi na Bahia

Caso foi registrado na noite de segunda-feira (6)

Wendel de Novais

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 07:31

Pescador foi morto após se negar a ceder senha do Wi-Fi Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Adriano Nunes foi preso pelo crime de homicídio no bairro de Pau da Lima, em Salvador, na noite de terça-feira (7). O suspeito estava foragido desde a noite de segunda-feira (6), quando fugiu da Ilha de Bom Jesus dos Passos depois de matar a facadas o pescador Ediemenson Sacramento da Silva, de 31 anos.

De acordo com informações iniciais, Adriano e a vítima eram vizinhos, mas acabaram discutindo na noite do crime. Isso porque Ediemenson teria se negado a ceder a senha do Wi-Fi de sua casa após receber um pedido do suspeito. Com a negativa, houve uma discussão que evoluiu para uma briga e acabou com o esfaqueamento do pescador.

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que foi acionada para o caso momentos após o crime através do 26º Batalhão (BPM). Ao chegar ao local, no entanto, os policiais localizaram Ediemenson já sem sinais vitais. Com a constatação da morte, a área foi isolada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).