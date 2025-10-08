Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pescador é morto por vizinho após se negar a dar senha de Wi-Fi na Bahia

Caso foi registrado na noite de segunda-feira (6)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 07:31

Pescador foi morto após se negar a ceder senha do Wi-Fi Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Adriano Nunes foi preso pelo crime de homicídio no bairro de Pau da Lima, em Salvador, na noite de terça-feira (7). O suspeito estava foragido desde a noite de segunda-feira (6), quando fugiu da Ilha de Bom Jesus dos Passos depois de matar a facadas o pescador Ediemenson Sacramento da Silva, de 31 anos.

De acordo com informações iniciais, Adriano e a vítima eram vizinhos, mas acabaram discutindo na noite do crime. Isso porque Ediemenson teria se negado a ceder a senha do Wi-Fi de sua casa após receber um pedido do suspeito. Com a negativa, houve uma discussão que evoluiu para uma briga e acabou com o esfaqueamento do pescador.

Pescador foi morto após se negar a ceder senha do Wi-Fi

Ediemenson foi morto a facadas por Reprodução
Ediemenson foi morto a facadas por Reprodução
Adriano é suspeito do crime por Reprodução
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
1 de 4
Ediemenson foi morto a facadas por Reprodução

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que foi acionada para o caso momentos após o crime através do 26º Batalhão (BPM). Ao chegar ao local, no entanto, os policiais localizaram Ediemenson já sem sinais vitais. Com a constatação da morte, a área foi isolada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A partir do registro do crime, a 17ª Delegacia Territorial de Madre de Deus iniciou a apuração do caso e tem o suspeito à disposição da Justiça após a sua prisão. Ediemenson era pescador e deixa uma filha de pouco mais de um ano, além de uma esposa.

Leia mais

Imagem - Idoso é agredido com socos e chutes por guardas municipais em Salvador

Idoso é agredido com socos e chutes por guardas municipais em Salvador

Imagem - Blogueira denuncia agressão de ex-companheiro e amiga pelas redes sociais

Blogueira denuncia agressão de ex-companheiro e amiga pelas redes sociais

Imagem - Homem é morto com mais de 60 tiros na frente da esposa na Bahia

Homem é morto com mais de 60 tiros na frente da esposa na Bahia

Tags:

Crime Polícia

Mais recentes

Imagem - Assembleia faz sessão especial em homenagem a Norberto Odebrecht e aos 80 anos do Grupo Novonor

Assembleia faz sessão especial em homenagem a Norberto Odebrecht e aos 80 anos do Grupo Novonor
Imagem - Salvamar alerta banhistas para mar agitado em Salvador

Salvamar alerta banhistas para mar agitado em Salvador
Imagem - Ex-vereador preso por matar jovem atropelado na Bahia dirigiu embriagado e estava com arma da polícia

Ex-vereador preso por matar jovem atropelado na Bahia dirigiu embriagado e estava com arma da polícia

MAIS LIDAS

Imagem - Rede de varejo fecha duas unidades nos shoppings Barra e da Bahia
01

Rede de varejo fecha duas unidades nos shoppings Barra e da Bahia

Imagem - Anjo da guarda: 4 signos precisarão criar coragem para romper laços e encarar feridas nesta quarta (8)
02

Anjo da guarda: 4 signos precisarão criar coragem para romper laços e encarar feridas nesta quarta (8)

Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado
03

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Imagem - Algumas frutas podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir
04

Algumas frutas podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir