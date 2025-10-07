Acesse sua conta
Homem é morto com mais de 60 tiros na frente da esposa na Bahia

Caso foi registrado no domingo (5) em Iguaí

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 10:45

Igor Nunes Gonzaga, 30 anos, foi morto com mais de 60 tiros Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Igor Nunes Gonzaga, 30 anos, foi morto com mais de 60 tiros na frente da própria esposa na cidade de Iguaí, no sudoeste da Bahia. De acordo com informações iniciais, o casal foi abordado perto da casa onde morava quando cerca de sete homens que chegaram de carro ao local do crime.

O caso foi registrado no bairro Arnulfo Órfão, onde os suspeitos abriram fogo contra Igor, mesmo com a presença da companheira, que não foi atingida. Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o caso. A corporação informou que agentes da 8ª Companhia Independente (CIPM) encontraram a vítima sem sinais vitais.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Os mais de 60 tiros dados contra a vítimas foram feitos por pistolas e fuzis usados pelos criminosos que, por fim, ainda passaram com o carro por cima do corpo dele. A companheira de Igor, que ficou no local, foi atendida em estado de choque e revelou que reconheceu um dos sete homens que atirou contra o companheiro.

O corpo de Igor foi retirado por agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e conduzido até o Instituto Médico Legal de Itapetinga (IML), A Polícia Civil ainda investiga o caso, mas há indícios de que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e foi vítima de uma disputa por facções.

Tags:

Crime Morte

