Ônibus com passageiros sofre pane e pega fogo no bairro do Uruguai

Veículo fazia a linha Vale das Pedrinhas x Vila Ruy Barbosa

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 06:52

Ônibus ficou completamente destruído Crédito: Reprodução 

Um ônibus com cerca de 12 passageiros sofreu uma pane elétrica e pegou fogo na Rua Direta do Uruguai, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (8). Imagens mostram o coletivo completamente destruído, mas ninguém ficou ferido. 

O coletivo fazia a linha Vale das Pedrinhas x Vila Ruy Barbosa. Segundo testemunhas, as chamas começaram por volta de 5h30. 

Uma equipe da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Uruguai) está no local e isolou a área. O Corpo de Bombeiros já controlou as chamas e acionou a Coelba para verificar se a rede elétrica foi afetada. 

