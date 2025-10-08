SALVADOR

Ônibus com passageiros sofre pane e pega fogo no bairro do Uruguai

Veículo fazia a linha Vale das Pedrinhas x Vila Ruy Barbosa

Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 06:52

Ônibus ficou completamente destruído Crédito: Reprodução

Um ônibus com cerca de 12 passageiros sofreu uma pane elétrica e pegou fogo na Rua Direta do Uruguai, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (8). Imagens mostram o coletivo completamente destruído, mas ninguém ficou ferido.

O coletivo fazia a linha Vale das Pedrinhas x Vila Ruy Barbosa. Segundo testemunhas, as chamas começaram por volta de 5h30.