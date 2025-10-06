Acesse sua conta
Inspetora da PRF é presa por xingar capitão da PM em partida de futebol na Bahia

Caso aconteceu em Feira de Santana, a 130km de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 12:00

Inspetora da PRF é presa por suspeita de xingar capitão da PM
Inspetora da PRF é presa por suspeita de xingar capitão da PM na Bahia Crédito: Reprodução / Redes sociais

Uma inspetora da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi presa por suspeita de ofender um capitão da Polícia Militar com palavras racistas durante uma discussão em uma partida de futebol infantil na quadra do Sesi, no bairro Jardim Cruzeiro, em Feira de Santana, a 130km de Salvador, na manhã de domingo (5). 

A suspeita foi identificada como Michele Alencar, de 44 anos, e a vítima, Leandro Muniz. Ambos estavam na arquibancada. A mulher foi conduzida por policiais militares do 25º Batalhão para a Central de Flagrantes e permanece custodiada à disposição da Justiça. O caso é tratado como injúria racial. 

Para a TV Subaé, afiliada da Rede Bahia na região, Michele confirmou que proferiu ofensas, mas não de cunho racista. Já o militar contou que ouviu a inspetora dizer: “Isso é coisa de preto”. Ele também recebeu um soco nas costas pelo filho da inspetora, o que evoluiu para uma briga física entre os envolvidos.

Em nota, a PRF informou que tomou conhecimento do caso envolvendo uma servidora da instituição fora de serviço e acompanha a situação, bem como adotará as medidas cabíveis para apurar os fatos.

Já o Sesi Bahia esclareceu que não era responsável pelo evento, mas lamentou o caso. 

