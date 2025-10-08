Emprego: Salvador tem 516 vagas com salários de até R$ 2,5 mil nesta quarta (8)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 06:30
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 516 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 2,5 mil em Salvador para esta quarta-feira (8). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Controlador de pragas
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Requisitos imprescindíveis: ter CNH A e B e possuir moto.
Salário: 1.722,41 + benefícios
4 vagas
Cuidador de idosos
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter curso na área.
Salário: 1.800,00 + benefícios
5 vagas
Açougueiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: 2.166,96 + benefícios
2 vagas
Mecânico de veículos
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: 1.700,00 + benefícios
1 vaga
Fiscal de loja
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: 1.700,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de expedição
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: 1.700,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de depósito (vaga para diária)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: a combinar + benefícios
2 vagas
Recepcionista de pousada
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com recepção de hotel ou pousada. Requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite e em Stella Maris.
Zona: Stella Maris
Salário: 1.605,28 + benefícios
1 vaga
Vendedor interno
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Desejável ter trabalhado com vendas de artigos de decoração.
Salário: 1.700,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar administrativo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Desejável conhecimento em atendimento ao público.
Salário: 1.700,00 + benefícios
1 vaga
Chefe de oficina mecânica
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B.
Salário: a combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: 1.700,00 + benefícios
10 vagas
Consultor de vendas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: 1.518,00 + benefícios
8 vagas
Padeiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: a combinar + benefícios
1 vaga
Ajudante de armazém
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.
Salário: 1.542,37 + benefícios
1 vaga
Balconista de açougue
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, disponibilidade para fechamento de loja.
Salário: 1.703,44 + benefícios
4 vagas
Atendente de balcão de salgados
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.
Salário: 1.703,44 + benefícios
4 vagas
Ajudante de padeiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência, disponibilidade para carregar peso e trabalhar em Simões Filho.
Zona: Simões Filho
Salário: a combinar + benefícios
3 vagas
Pintor automotivo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Vaga para moradores de Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari.
Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari
Salário: a combinar + benefícios
3 vagas
Vendedor interno (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: a combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de logística (vaga de jovem aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para carregar peso. Conforme a Lei do Aprendizado, faixa etária entre 18 e 22 anos.
Salário: Bolsa a combinar + transporte
3 vagas
Conferente de logística (vaga de estágio e do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (estar cursando a partir do 1º semestre pela manhã), sem experiência, ter conhecimento em pacote Office.
Salário: Bolsa a combinar + benefícios
3 vagas
Ajudante prático
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Requisitos imprescindíveis: ter vivência na área de solda ou serralheria. Vaga para moradores de Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari.
Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari
Salário: a combinar + benefícios
1 vaga
Serralheiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Vaga para moradores de Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari.
Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari
Salário: a combinar + benefícios
2 vagas
Soldador MIG/MAD/ELETRODO
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Vaga para moradores de Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari.
Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari
Salário: a combinar + benefícios
2 vagas
Atendente de balcão
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com vendas. Imprescindível ter disponibilidade para fazer carga e descarga.
Salário: 1.801,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de refrigeração de ar-condicionado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: 1.685,96 + benefícios
1 vaga
Encanador hidráulico
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Ter conhecimento em leitura de projetos hidráulicos e noções de segurança do trabalho.
Salário: a combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de delivery
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: 1.590,00 + benefícios
2 vagas
Recepcionista de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Requisitos imprescindíveis: ter experiência com restaurante e disponibilidade de horário.
Salário: 1.700,00 + benefícios
1 vaga
Ajudante de betoneira
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: 1.645,19 + benefícios
1 vaga
Motorista operador de betoneira
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: 2.554,03 + benefícios
1 vaga
Analista contábil
Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência.
Salário: 3.000,00 + benefícios
1 vaga
Masseiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: 1.800,00 + benefícios
2 vagas
Pizzaiolo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: 1.800,00 + benefícios
3 vagas
Cozinheiro de restaurante sênior
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: 2.000,00 + benefícios
1 vaga
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: 1.590,00 + benefícios
4 vagas
Encarregado de limpeza
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência. Vaga zoneada para moradores da região da Suburbana ou Massaranduba.
Zona: região da Suburbana ou Massaranduba
Salário: 2.056,00 + benefícios
2 vagas
Manicure
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência. Requisito imprescindível: ter MEI (Microempreendedor Individual) ativo.
Salário: a combinar + benefícios
2 vagas
Açougueiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: 1.518,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico eletricista
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.
Salário: 1.700,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico de automóvel
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.
Salário: 1.700,00 + benefícios
2 vagas
Assistente de licitação
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: a combinar + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing ativo e receptivo (SAC com vendas e atendimento)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Requisitos imprescindíveis: ter boa dicção, poder de persuasão, negociação e argumentação, habilidade com vendas e atendimento ao cliente, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.
Zona: Cabula
Salário: a combinar + benefícios
70 vagas
Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Requisitos imprescindíveis: ter boa dicção, poder de persuasão e negociação, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.
Zona: Cabula
Salário: a combinar + benefícios
90 vagas
Operador de telemarketing receptivo (SAC receptivo)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Requisitos imprescindíveis: ter boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.
Zona: Cabula
Salário: a combinar + benefícios
85 vagas
Auxiliar de lavanderia industrial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: 1.518,00 + benefícios
7 vagas
Lavador de roupa (escala industrial)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: 1.518,00 + benefícios
7 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária.
Salário: a combinar + benefícios
120 vagas
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa digitação e conhecimento intermediário em informática. Residir em Salvador ou Lauro de Freitas, conforme a Lei do Aprendizado (faixa etária de 18 a 21 anos).
Salário: Valor da bolsa R$784,44 + transporte
20 vagas
Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Requisitos imprescindíveis: ter conhecimento de processos administrativos e pacote Office (Excel).
Salário: 1.518,00 + benefícios
1 vaga
Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: 1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: 1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: 1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de operação (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.
Salário: 1.700,00 + benefícios
13 vagas