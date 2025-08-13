João Bosco, teatro e descontos: veja a agenda cultural de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Clube Correio
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 11:51
A semana cultural em Salvador chega com uma programação forte em música e teatro, com atrações para todas as idades e descontos exclusivos para assinantes com Clube Correio. Entre os destaques, um encontro com a canção brasileira de João Bosco, um clássico infantil e uma comédia romântica sobre a vida a dois.
Na sexta-feira (15), o cantor João Bosco sobe ao palco da Pupileira, em Nazaré, para apresentar a turnê do álbum “Boca Cheia de Frutas”. O show, que começa às 21h30, reúne sucessos e novas composições com a interpretação marcante do artista. A abertura dos portões está marcada para as 20h.
Ingressos: Disponíveis no Sympla, com 20% de desconto para assinantes do Clube Correio.
No domingo (17), às 11h, o Teatro Jorge Amado recebe o espetáculo infantil “Chapeuzinho Vermelho”. A montagem do grupo Stripulia recria, com leveza e bom humor, a clássica história da menina, do lobo e da vovó. A peça conta com trilha sonora envolvente e momentos de interação que encantam crianças e adultos.
Ingressos: À venda no Sympla e na bilheteria do teatro, com 40% de desconto para assinantes do Clube Correio.
Também no Teatro Jorge Amado, a comédia “Casa, Comida e Alma Lavada” terá apresentações únicas neste fim de semana, sábado (16) e domingo (17). A peça acompanha duas décadas do relacionamento de Tânia Mara e Luís Alberto, em situações que misturam afeto, lembranças e muito bom humor.
Ingressos: Disponíveis na bilheteria do teatro e no Sympla, com 40% de desconto para assinantes do Clube Correio.
Para aproveitar o fim de semana e economizar, conte com o Clube Correio. Assinantes têm descontos nos ingressos, acesso a conteúdos exclusivos e benefícios em farmácias, gás e serviços. Conheça as condições e assine em www.clubecorreio.com.br.