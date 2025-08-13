CLUBE CORREIO

João Bosco, teatro e descontos: veja a agenda cultural de Salvador

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 11:51

Apresentações em Salvador terão desconto para assinantes do Clube Correio Crédito: Divulgação

Programação Cultural em Salvador: Música e Teatro para Todos os Gostos

A semana cultural em Salvador chega com uma programação forte em música e teatro, com atrações para todas as idades e descontos exclusivos para assinantes com Clube Correio. Entre os destaques, um encontro com a canção brasileira de João Bosco, um clássico infantil e uma comédia romântica sobre a vida a dois.

João Bosco em Salvador: Turnê 'Boca Cheia de Frutas'

Na sexta-feira (15), o cantor João Bosco sobe ao palco da Pupileira, em Nazaré, para apresentar a turnê do álbum “Boca Cheia de Frutas”. O show, que começa às 21h30, reúne sucessos e novas composições com a interpretação marcante do artista. A abertura dos portões está marcada para as 20h.

Ingressos: Disponíveis no Sympla, com 20% de desconto para assinantes do Clube Correio.

Teatro Infantil: 'Chapeuzinho Vermelho'

No domingo (17), às 11h, o Teatro Jorge Amado recebe o espetáculo infantil “Chapeuzinho Vermelho”. A montagem do grupo Stripulia recria, com leveza e bom humor, a clássica história da menina, do lobo e da vovó. A peça conta com trilha sonora envolvente e momentos de interação que encantam crianças e adultos.

Ingressos: À venda no Sympla e na bilheteria do teatro, com 40% de desconto para assinantes do Clube Correio.

Comédia Romântica: 'Casa, Comida e Alma Lavada'

Também no Teatro Jorge Amado, a comédia “Casa, Comida e Alma Lavada” terá apresentações únicas neste fim de semana, sábado (16) e domingo (17). A peça acompanha duas décadas do relacionamento de Tânia Mara e Luís Alberto, em situações que misturam afeto, lembranças e muito bom humor.

Ingressos: Disponíveis na bilheteria do teatro e no Sympla, com 40% de desconto para assinantes do Clube Correio.

Outras Peças em Cartaz com Desconto do Clube Correio

“ Do Outro Lado do Mar ”: Em cartaz no Museu de Arte da Bahia – sábados e domingos, às 19h, até 31 de agosto. Ingressos no Sympla e na bilheteria. 40% de desconto para assinantes .

”: Em cartaz no Museu de Arte da Bahia – sábados e domingos, às 19h, até 31 de agosto. Ingressos no Sympla e na bilheteria. . “Fanta & Pandora, Uma Folia em Cena” : No Teatro Módulo – sextas, às 20h. Vendas no Sympla e na bilheteria. 40% de desconto para assinantes.



: No Teatro Módulo – sextas, às 20h. Vendas no Sympla e na bilheteria. “Auto da Compadecida” : No Teatro Faresi – sessões nesta sexta (15) e sábado (16), às 20h. Ingressos no Ingresso Digital. 40% de desconto para assinantes.



: No Teatro Faresi – sessões nesta sexta (15) e sábado (16), às 20h. Ingressos no Ingresso Digital. “Casa Barriga”: No Teatro Módulo – domingos de agosto, às 11h. Vendas no Sympla. 40% de desconto para assinantes.

