TRÁFICO

Tabletes de cocaína são encontrados em praia de destino turístico no Litoral Norte

Droga foi localizada por banhistas neste domingo (18)

Banhistas foram surpreendidos com um saco preto contendo cerca de 25 tabletes de cocaína no destino turístico da Região Metropolitana de Salvador (RMS), Costa de Sauípe, distrito de Mata de São João. A droga foi encontrada na manhã do último domingo (18), na areia da praia. >