Em dois anos, Judiciário quase solta líderes do BDM ao analisar casos de filhos autistas

Além de 'Fofão', 'Dadá' por pouco não saiu pela porta da frente

Bruno Wendel

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:00

Ednaldo Freire Ferreira, o Dadá Crédito: Reprodução

A quase soltura de Ednaldo Freire Ferreira, o 'Fofão', no último dia 9, está longe de ser um caso isolado dentro do Bonde do Maluco (BDM) no sistema prisional baiano. No dia 01 de outubro de 2023, o Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça (TJBA) concedeu prisão domiciliar para Ednaldo Freire Ferreira, o ‘Dadá’, um dos fundadores da organização e atualmente o maior expoente do tráfico de drogas das regiões oeste e noroeste do estado. O motivo, o mesmo da defesa de 'Fofão': o filho autista do traficante.

Na ocasião, a decisão gerou revolta na polícia. Mas,por sorte, o Ministério Público do Estado (MPBA) entrou com uma revogação e o desembargador Julio Travessa, da 2ª Câmara Crime 1ª Turma, constatou que o motivo não era de urgência, como questões que envolvem risco de morte.

Na primeira decisão, a defesa de 'Dadá' alegou que o filho autista do traficante tinha “crise de convulsão em razão da desregulação emocional causada pela ausência da figura paterna”. Se fosse beneficiado, o criminoso deveria de segunda a sexta estar em casa às 20h e não sair nos finais de semana, não estar armado, não beber e nem usar drogas, não frequentar festas.

No entanto, segundo fontes, o argumento do transtorno da criança foi usado em favor de ‘Dadá’ em outro momento, levando-o à prisão domiciliar. Na ocasião, ele não cumpriu as condições e foi preso no dia 5 de setembro de 2023, com uma habilitação falsa, em um carro avaliado em R$ 400 mil, na cidade de Sertânia (PE).

Na ocasião, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que ele apresentou uma carteira de habilitação em nome de outra pessoa para tentar enganar os agentes. No entanto, foi descoberto e logo identificado como um foragido da justiça baiana e levado para um presídio de segurança máxima, em Pernambuco.