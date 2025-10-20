Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Em dois anos, Judiciário quase solta líderes do BDM ao analisar casos de filhos autistas

Além de 'Fofão', 'Dadá' por pouco não saiu pela porta da frente

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:00

Ednaldo Freire Ferreira, o Dadá
Ednaldo Freire Ferreira, o Dadá Crédito: Reprodução

A quase soltura de Ednaldo Freire Ferreira, o 'Fofão', no último dia 9, está longe de ser um caso isolado dentro do Bonde do Maluco (BDM) no sistema prisional baiano.  No dia 01 de outubro de 2023, o Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça (TJBA) concedeu prisão domiciliar para Ednaldo Freire Ferreira, o ‘Dadá’, um dos fundadores da organização e atualmente o maior expoente do tráfico de drogas das regiões oeste e noroeste do estado. O motivo, o mesmo da defesa de 'Fofão': o filho autista do traficante.

Na ocasião, a decisão gerou revolta na polícia. Mas,por sorte, o Ministério Público do Estado (MPBA) entrou com uma revogação e o desembargador Julio Travessa, da 2ª Câmara Crime 1ª Turma, constatou que o motivo não era de urgência, como questões que envolvem risco de morte.

Na primeira decisão, a defesa de 'Dadá' alegou que o filho autista do traficante tinha “crise de convulsão em razão da desregulação emocional causada pela ausência da figura paterna”. Se fosse beneficiado, o criminoso deveria de segunda a sexta estar em casa às 20h e não sair nos finais de semana, não estar armado, não beber e nem usar drogas, não frequentar festas.

STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista

TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por Reprodução
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
Crime ocorria no Conjunto Penal de Serrinha por Divulgação
Fábio Souza dos Santos, o “Geleia” por Divulgação
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Um homem foi flagrado tentando Conjunto Penal Masculino de Salvador, no Complexo da Mata Escura , tentando acessar a área de segurança da Penitenciária Lemos de Brito (PLB) por Divulgação
Mais de 30 facas e celulares foram apreendidos dentro da Penitenciária Lemos Brito (PLB) por Divulgação
Detentos são transferidos de presídio na Bahia por Léo Moreira/Seap
Surto de catapora em presídio de Mata Escura por Divulgação/Seap
Surto de catapora em presídio da Mata Escura por Divulgação/Seap
Grupo criminoso usava marmitas para e por Reprodução
Bodyscan e raio x de esteira: veja como será reforçada a segurança nos presídios baianos por Divulgação/Seap
Homem é preso após tentar em presídio com celular escondio em bota; ele alega que agiu a mando de traficantes por Divulgação/Seap
A ação da polícia foi realizada em presídio por Hildazio Santana/Divulgação
Presídio Salvador: celulares, armas brancas e anotações suspeitas são encontradas em celas de líderes de facções por Divulgação/Seap
Revista em presídios de Salvador e Lauro de Freitas por Divulgação Seap
Intervenção no presídio por Seap
Silhueta de presos em presídio por Wilson Dias/Agência Brasil
Traficante Colorido está de volta ao Complexo da Mata Escura por Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio
Traficante Colorido está de volta ao Complexo da Mata Escura por Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio
Traficante Colorido está de volta ao Complexo da Mata Escura por Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio
'Colorido' volta para presídio onde usava celular para falar com comparsas fora da prisão por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Mais de 20 fuzis são localizados pela polícia em Camaçari por Divulgação
Mais de 20 fuzis são localizados pela polícia em Camaçari por Divulgação
Polícia apreende mais de 20 fuzis em Camaçari por Divulgação
Fuzis foram apreendidos em operação alvo de investigação por Reprodução
Fuzis foram encontrados pela polícia por Divulgação/SSP
Fuzis e pistolas foram apreendidos em operação na Rocinha por Divulgação/ PMERJ
Fuzis apreendidos por Divulgação / SSP
Fuzis foram apreendidos com o traficante por Divulgação SSP
"Arrastão" com fuzis em ônibus no bairro de São Caetano por Divulgação
Polícia apreende fuzis, drogas e carros roubados no bairro de Valéria; suspeito foi morto por Divulgação/ Polícia Civil
Polícia Civil apreende dois fuzis e maconha em condomínio de Itapuã por Divulgação / Ascom-PC
Dentro do imóvel, foi apreendido, meia tonelada de drogas, dois fuzis, uma balança industrial, uma máquina para contar dinheiro, três rádios comunicadores, cinco aparelhos celulares e uma faca, além de milhares de munições. por Divulgação/ SSP
A 'Tropa do CV' quer tomar Cachoeira do BDM por Reprodução
Suposto comunicado do BDM proíbe moradores de cricular entre cidades por Reprodução
Polícia apreende câmeras do BDM no Tororó por Divulgação
Motorista foi executado por traficantes do BDM por Reprodução
Motorista foi executado por traficantes do BDM por Reprodução
Motorista foi executado por traficantes do BDM por Reprodução
Traficante do BDM fez companheira refém no 7º caso por Reprodução
Kátia (D) e Keila (E) têm posição de destaque dentro do BDM por Reprodução
Kátia é líder do BDM em Crus das Almas por Reprodução
BDM transforma o Dique do Tororó em uma 'boca-de-fumo' por Bruno Wendel/CORREIO
BDM e TCP têm aliança em Salvador por Reprodução
BDM e TCP têm aliança em Salvador por Reprodução
BDM e TCP têm aliança em Salvador por Reprodução
Waldir morava em área do BDM por Reprodução
Armas foram apreendidas com traficantes do BDM por Reprodução
"Paulo Escopeta" era ex-PM , assalnte internacioal de banco e um dos fundadores do BDM por Divulgação
"Pateta" do BDM foi preso em sua mansão em Jauá por Divulgação
Traficante foi morta por rivais do BDM/TCP por Divulgação
BDM de luto: integrantes lamentam a morte de Russo por Divulgação
Liderança do BDM, Russo morreu em tiroteio com a polícia por Divulgação
Russo, um das lideranças do BDM, morre em confronto com a polícia por Divulgação
BDM contralo o tráfico no Parque das Bromélias por Arisson Marinho/CORREIO
Músico Renato Santos Evangelista Sobrinho e o investigador policial Luís Alberto por Reprodução
Guarda municipal foi morto em Camaçari por Reprodução
Ednaldo Freire Ferreira, o Dadá por Reprodução
1 de 81
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA

No entanto, segundo fontes, o argumento do transtorno da criança foi usado em favor de ‘Dadá’ em outro momento, levando-o à prisão domiciliar. Na ocasião, ele não cumpriu as condições e foi preso no dia 5 de setembro de 2023, com uma habilitação falsa, em um carro avaliado em R$ 400 mil, na cidade de Sertânia (PE).

Na ocasião, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que ele apresentou uma carteira de habilitação em nome de outra pessoa para tentar enganar os agentes. No entanto, foi descoberto e logo identificado como um foragido da justiça baiana e levado para um presídio de segurança máxima, em Pernambuco.

‘Dadá’ hoje é uma das maiores lideranças do BDM e sua ascensão se deu com a morte de José Francisco Lume, o Zé de Lessa, ocorrida em 2019. Em março de 2023, ele foi um dos criminosos alvo da “Operação Tarja Preta” para desarticular a facção responsável por crimes como homicídios, tráfico de drogas, tráfico de armas de fogo e lavagem de dinheiro em Salvador. Ele nasceu em Irecê.

Leia mais

Imagem - BDM tomou conta do Pelô: o que faz a facção manter o domínio do maior cartão-postal da Bahia?

BDM tomou conta do Pelô: o que faz a facção manter o domínio do maior cartão-postal da Bahia?

Imagem - Bebidas importadas e até banheiro exclusivo: veja os privilégios que líderes do BDM tinham na PLB

Bebidas importadas e até banheiro exclusivo: veja os privilégios que líderes do BDM tinham na PLB

Imagem - PCC entra na disputa por territórios e acirra a guerra em Salvador e Região Metropolitana

PCC entra na disputa por territórios e acirra a guerra em Salvador e Região Metropolitana

Tags:

Bahia Segurança

Mais recentes

Imagem - Mulher esfaqueia filho de 8 anos e é hostilizada em São Caetano

Mulher esfaqueia filho de 8 anos e é hostilizada em São Caetano
Imagem - Ex-auditor fiscal da máfia do ISS pagou R$ 45 mil por atestado de óbito falso na Bahia

Ex-auditor fiscal da máfia do ISS pagou R$ 45 mil por atestado de óbito falso na Bahia
Imagem - Vídeo mostra o momento em que suspeito mata dono de pizzaria a tiros na Bahia

Vídeo mostra o momento em que suspeito mata dono de pizzaria a tiros na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela
01

Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil
03

Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil

Imagem - Policial mata outro em briga dentro de carro: 'Tá maluco? Sou eu, Santiago'
04

Policial mata outro em briga dentro de carro: 'Tá maluco? Sou eu, Santiago'