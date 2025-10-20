Em dois anos, Judiciário quase solta líderes do BDM ao analisar casos de filhos autistas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:00
A quase soltura de Ednaldo Freire Ferreira, o 'Fofão', no último dia 9, está longe de ser um caso isolado dentro do Bonde do Maluco (BDM) no sistema prisional baiano. No dia 01 de outubro de 2023, o Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça (TJBA) concedeu prisão domiciliar para Ednaldo Freire Ferreira, o ‘Dadá’, um dos fundadores da organização e atualmente o maior expoente do tráfico de drogas das regiões oeste e noroeste do estado. O motivo, o mesmo da defesa de 'Fofão': o filho autista do traficante.
Na ocasião, a decisão gerou revolta na polícia. Mas,por sorte, o Ministério Público do Estado (MPBA) entrou com uma revogação e o desembargador Julio Travessa, da 2ª Câmara Crime 1ª Turma, constatou que o motivo não era de urgência, como questões que envolvem risco de morte.
Na primeira decisão, a defesa de 'Dadá' alegou que o filho autista do traficante tinha “crise de convulsão em razão da desregulação emocional causada pela ausência da figura paterna”. Se fosse beneficiado, o criminoso deveria de segunda a sexta estar em casa às 20h e não sair nos finais de semana, não estar armado, não beber e nem usar drogas, não frequentar festas.
No entanto, segundo fontes, o argumento do transtorno da criança foi usado em favor de ‘Dadá’ em outro momento, levando-o à prisão domiciliar. Na ocasião, ele não cumpriu as condições e foi preso no dia 5 de setembro de 2023, com uma habilitação falsa, em um carro avaliado em R$ 400 mil, na cidade de Sertânia (PE).
Na ocasião, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que ele apresentou uma carteira de habilitação em nome de outra pessoa para tentar enganar os agentes. No entanto, foi descoberto e logo identificado como um foragido da justiça baiana e levado para um presídio de segurança máxima, em Pernambuco.
‘Dadá’ hoje é uma das maiores lideranças do BDM e sua ascensão se deu com a morte de José Francisco Lume, o Zé de Lessa, ocorrida em 2019. Em março de 2023, ele foi um dos criminosos alvo da “Operação Tarja Preta” para desarticular a facção responsável por crimes como homicídios, tráfico de drogas, tráfico de armas de fogo e lavagem de dinheiro em Salvador. Ele nasceu em Irecê.