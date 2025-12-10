Faturou R$ 50 mil: diarista é presa por aplicar golpe que enganou 300 pessoas em Porto Seguro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12:46
A prisão de uma mulher de 36 anos, acusada de aplicar golpes em moradores de Porto Seguro, marcou o desfecho de mais uma etapa da Operação Infiel, realizada na noite de terça-feira (9). A ação foi conduzida por equipes da 3ª Delegacia Territorial de Trancoso, que investigam um esquema de estelionato que já deixou cerca de 300 vítimas no município.
Segundo a Polícia Civil, a mulher - que trabalhava como diarista - recrutava pessoas prometendo vagas em serviços de limpeza em casas de temporada. Para participar, os interessados precisavam pagar pela suposta compra de uniformes. A promessa, no entanto, nunca se concretizava: ninguém era contratado e os valores não eram devolvidos. As apurações indicam que ela pode ter obtido mais de R$ 50 mil com a fraude.
Para tornar o golpe mais convincente, a investigada mencionava o nome da autoridade policial da região, insinuando proximidade, e dizia que os uniformes seriam entregues na própria sede da Delegacia Territorial.
A captura ocorreu pouco depois do registro da mais recente denúncia contra a suspeita, no bairro Cambolo. Detida em flagrante, ela foi levada à unidade policial, submetida ao exame de corpo de delito e permanece custodiada, à disposição da Justiça. As diligências seguem para localizar novas vítimas, detalhar o funcionamento completo do esquema e identificar possíveis comparsas.