Faturou R$ 50 mil: diarista é presa por aplicar golpe que enganou 300 pessoas em Porto Seguro

Ela cobrava por uniforme e indicação para vaga de trabalho que não existia

Carol Neves

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12:46

Polícia Civil Crédito: Divulgação

A prisão de uma mulher de 36 anos, acusada de aplicar golpes em moradores de Porto Seguro, marcou o desfecho de mais uma etapa da Operação Infiel, realizada na noite de terça-feira (9). A ação foi conduzida por equipes da 3ª Delegacia Territorial de Trancoso, que investigam um esquema de estelionato que já deixou cerca de 300 vítimas no município.

Segundo a Polícia Civil, a mulher - que trabalhava como diarista - recrutava pessoas prometendo vagas em serviços de limpeza em casas de temporada. Para participar, os interessados precisavam pagar pela suposta compra de uniformes. A promessa, no entanto, nunca se concretizava: ninguém era contratado e os valores não eram devolvidos. As apurações indicam que ela pode ter obtido mais de R$ 50 mil com a fraude.

Para tornar o golpe mais convincente, a investigada mencionava o nome da autoridade policial da região, insinuando proximidade, e dizia que os uniformes seriam entregues na própria sede da Delegacia Territorial.