Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carga com iPhones e tirzepatida é apreendida em ônibus de turismo no interior da Bahia

Veículo seguia para Alagoinhas com telefones e também medicamento que é princípio ativo do Mounjaro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12:58

Celulares sem nota foram apreendidos
Celulares sem nota foram apreendidos Crédito: Divulgação

Mais de R$ 500 mil em produtos irregulares - entre eles mais de 60 celulares e mais de 50 ampolas de tirzepatida, substância usada no medicamento Mounjaro - foram apreendidos na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

As equipes da Polícia Civil informaram que a maior parte dos aparelhos era composta por iPhones sem nota fiscal. Já as ampolas de tirzepatida, todas de fabricação estrangeira, não tinham autorização para entrar no país, o que, segundo a corporação, configura descaminho e possível crime contra a saúde pública.

A apreensão ocorreu dentro de um ônibus de turismo que viajava a partir de São Paulo. Os motoristas relataram que dois passageiros deixaram o material no veículo antes do embarque. Eles foram ouvidos e, em seguida, liberados. A carga seguiria para Alagoinhas, no interior da Bahia.

Todo o material recolhido será encaminhado à Receita Federal em Vitória da Conquista. A Polícia Civil informou que um inquérito será instaurado para aprofundar a investigação sobre o caso.

Mais recentes

Imagem - Faturou R$ 50 mil: diarista é presa por aplicar golpe que enganou 300 pessoas em Porto Seguro

Faturou R$ 50 mil: diarista é presa por aplicar golpe que enganou 300 pessoas em Porto Seguro
Imagem - PM e mulher são achados mortos dentro de casa em Feira de Santana

PM e mulher são achados mortos dentro de casa em Feira de Santana
Imagem - Margareth Menezes anuncia show com sete blocos afros para celebrar 25 anos do 'Maga Afropopbrasileiro’

Margareth Menezes anuncia show com sete blocos afros para celebrar 25 anos do 'Maga Afropopbrasileiro’

MAIS LIDAS

Imagem - Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba
01

Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba

Imagem - Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro
02

Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Imagem - 4 signos começam a atrair abundância e sorte a partir de hoje (9 de dezembro)
03

4 signos começam a atrair abundância e sorte a partir de hoje (9 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava
04

Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava