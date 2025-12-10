Carga com iPhones e tirzepatida é apreendida em ônibus de turismo no interior da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12:58
Mais de R$ 500 mil em produtos irregulares - entre eles mais de 60 celulares e mais de 50 ampolas de tirzepatida, substância usada no medicamento Mounjaro - foram apreendidos na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.
As equipes da Polícia Civil informaram que a maior parte dos aparelhos era composta por iPhones sem nota fiscal. Já as ampolas de tirzepatida, todas de fabricação estrangeira, não tinham autorização para entrar no país, o que, segundo a corporação, configura descaminho e possível crime contra a saúde pública.
A apreensão ocorreu dentro de um ônibus de turismo que viajava a partir de São Paulo. Os motoristas relataram que dois passageiros deixaram o material no veículo antes do embarque. Eles foram ouvidos e, em seguida, liberados. A carga seguiria para Alagoinhas, no interior da Bahia.
Todo o material recolhido será encaminhado à Receita Federal em Vitória da Conquista. A Polícia Civil informou que um inquérito será instaurado para aprofundar a investigação sobre o caso.