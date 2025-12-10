Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça mantém justa causa de funcionária que gravou vídeo no TikTok reclamando de empresa

Ajudante de cozinha processou empresa após ser demitida

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 14:22

TikTok
TikTok Crédito: Shutterstock

A 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) manteve a demissão por justa causa de uma funcionária que publicou um vídeo no TikTok reclamando do tratamento dado pelos gerentes da empresa. A ajudante de cozinha ainda pode recorrer da decisão. 

A funcionária gravou um vídeo de três minutos e mencionou seu trabalho por 37 segundos, sem citar o nome da empresa ou de colegas. No vídeo, desabafou que se sentia mal ao ver funcionários sendo tratados de forma ríspida. “É duro você sair de casa às 6h da manhã, ir trabalhar, e ver muita gente sendo maltratada", falou. 

O vídeo foi gravado no horário de trabalho e a funcionária utilizava o uniforme da empresa baiana que exporta alimentos. Após a publicação, recebeu uma carta de suspensão disciplinar informando a dispensa por falta grave. 

Leia mais

Imagem - Justiça determina transferência de advogada do BDM presa com R$ 190 mil em Salvador

Justiça determina transferência de advogada do BDM presa com R$ 190 mil em Salvador

Imagem - Justiça barra programa do governo estadual que enviaria alunos baianos para estudar Medicina em Cuba

Justiça barra programa do governo estadual que enviaria alunos baianos para estudar Medicina em Cuba

Imagem - Justiça nega pedido de exumação de trabalhador e fixa multa em R$ 150 mil

Justiça nega pedido de exumação de trabalhador e fixa multa em R$ 150 mil

O juiz Mário Durando, da 1ª Vara do Trabalho de Juazeiro, entendeu que a publicação violou os deveres de lealdade e urbanidade no ambiente de trabalho. Para ele, o caso caracteriza “mau procedimento”, quando o empregado age de forma incompatível com a confiança e disciplina exigidas. O magistrado considerou a justa causa proporcional.

A trabalhadora recorreu e o caso foi parar na 4º turma do TRT-BA. O caso foi relatado pela desembargadora Cristina Azevedo, que destacou que a empresa realizou apuração interna e não encontrou relatos de maus-tratos por parte dos gerentes. A magistrada afirmou que a funcionária expôs a empresa em uma rede social aberta, gravando dentro do ambiente de trabalho e usando uniforme.

A relatora destacou ainda que, além do vídeo mencionado, a empregada já havia gravado outros vídeos na empresa, durante o horário de trabalho, tratando de assuntos aleatórios — o que configura mau procedimento. A 4ª Turma manteve a justa causa, com os votos dos desembargadores Angélica Ferreira e Agenor Calazans.

Mais recentes

Imagem - Menos de 30% dos beneficiários do Planserv terão redução de mensalidade; veja o que muda

Menos de 30% dos beneficiários do Planserv terão redução de mensalidade; veja o que muda
Imagem - A doença que atinge 10% das mulheres, provoca infertilidade, dor intensa e afeta até relacionamentos

A doença que atinge 10% das mulheres, provoca infertilidade, dor intensa e afeta até relacionamentos
Imagem - Ingressos da pré-venda para show de Marisa Monte em Salvador esgotam em poucos minutos; veja como garantir o seu

Ingressos da pré-venda para show de Marisa Monte em Salvador esgotam em poucos minutos; veja como garantir o seu

MAIS LIDAS

Imagem - Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba
01

Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba

Imagem - Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro
02

Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Imagem - 4 signos começam a atrair abundância e sorte a partir de hoje (9 de dezembro)
03

4 signos começam a atrair abundância e sorte a partir de hoje (9 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava
04

Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava