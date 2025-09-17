Acesse sua conta
Furo de roteiro em 'Dona de Mim' deixa público revoltado: 'Manuela Dias assumiu?'

Telespectadores avaliaram que decisão da trama não foi condizente com a realidade

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 17:48

Leo e Sofia em
Leo e Sofia em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Na última semana de "Dona de Mim", Leo (Clara Moneke) conseguiu conquistar a tão disputada guarda de Sofia (Elis Cabral), após a morte de Abel (Tony Ramos) e celebrou a possibilidade de cuidar da menina que tanto ama. A decisão do roteiro, porém, não colou para os telespectadores que acharam a decisão do juiz sem nexo e nada condizente com a realidade. De forma bem humorada. a trama tem sido comparada a "Vale Tudo", também criticada por decisões da autora.

Na novela das 7, Sofia estava numa situação complicada. Na ausência da mãe e do seu pai adotivo Abel e do biológico, Vanderson, a criança estava sem responsável legal e um processo judicial foi instaurado para decidir o paradeiro da criança. Porém, a questão apontada é justamente essa: mesmo com Davi (Rafael Vitti) e Samuel (Juan Paiva) pleiteando para se tornarem oficialmente responsáveis pela irmã, o operador da lei negou. Já quando Leo se ofereceu, o juiz permitiu, tomando a decisão rapidamente. 

A cena foi cheia de emoção, já que a protagonista nutre muito carinho pela menina e deixou claro isso na audiência. Porém, parte do público não aprovou a reviravolta. Telespectadores argumentaram nas redes sociais que o juiz ignorou que a jovem conhece Sofia há apenas um ano, não é da família e nem teria boas condições para criá-la. 

"O juiz que tirou o nome do Abel da certidão da Sofia e deu a guarda pro pai biológico sem renda, agora não quis dar a guarda pra nenhum dos 3 irmãos MILIONÁRIOS e resolveu dar pra babá que convive com a criança há menos de 1 ano pq ela pediu", publicou uma pessoa no X (Antigo Twitter), criticando a trama de "Dona de Mim". 

"Babá que sem o emprego n tem como sustentar ela, além de ser uma obsessão bizarra com a guria e ter passado dos limites várias vezes tomando decisões que não lhe cabiam porque acha que tem direitos de mãe", completou outra. "Não sabia que a Manuela Dias era co-autora de Dona de Mim. Ela assumiu?", ironizou uma terceira, também no X. 

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.

