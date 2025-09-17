Acesse sua conta
Beijão de casal inusitado surpreende personagens em 'Dona de Mim'

Na novela das 7, uma cena deixará todos em choque

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 17:07

Marlon, Kami, Pam, Leo e Danilo ficarão em choque com o beijão
Marlon, Kami, Pam, Leo e Danilo ficarão em choque com o beijão Crédito: Reprodução / Gshow

Depois que retornou dos Estados Unidos, Bárbara (Giovana Cordeiro) está causando e sem medo dos julgamento em "Dona de Mim". Na novela das 7 ela conhecerá Ryan (L7NNON) e deixará claro seu interesse por ele. Sem rodeios, a lutadoraincentiva o barbeiro a chamá-la para um forró em uma praça de São Cristóvão para que os dois se conheçam melhor.

Será nesta festa que a dupla chamará atenção de todos. Nos próximos capítulos da trama, os dois deixarão Marlon (Humberto Morais), Kami (Giovanna Lancellotti), Pam (Haonê Thinar), Leo (Clara Moneke) e Danilo (Felipe Simas) em choque ao darem um beijão no meio da praça. 

"Que babado!", dirá Leo, surpresa com o novo envolvimento amoroso.

"Parece que temos plateia, olha só", disparará Bárbara ao ver o povo prestando atenção na troca de carinho. 

Kami e Marlon voltam nessa hora ao forró. Kami congela, Marlon também ao ver a cena. 

"Aquela história que você tá há sete anos sem ninguém... É verdade?", perguntará Bárbara a ele, na frente de todos. 

"É. Mas tô a fim de zerar isso", retruca ele e seguida tasca um beijo na moça. 

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.

