Beijão de casal inusitado surpreende personagens em 'Dona de Mim'

Elis Freire
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 17:07
Depois que retornou dos Estados Unidos, Bárbara (Giovana Cordeiro) está causando e sem medo dos julgamento em "Dona de Mim". Na novela das 7 ela conhecerá Ryan (L7NNON) e deixará claro seu interesse por ele. Sem rodeios, a lutadoraincentiva o barbeiro a chamá-la para um forró em uma praça de São Cristóvão para que os dois se conheçam melhor.
Será nesta festa que a dupla chamará atenção de todos. Nos próximos capítulos da trama, os dois deixarão Marlon (Humberto Morais), Kami (Giovanna Lancellotti), Pam (Haonê Thinar), Leo (Clara Moneke) e Danilo (Felipe Simas) em choque ao darem um beijão no meio da praça.
Novidades de "Dona de Mim"
"Que babado!", dirá Leo, surpresa com o novo envolvimento amoroso.
"Parece que temos plateia, olha só", disparará Bárbara ao ver o povo prestando atenção na troca de carinho.
Kami e Marlon voltam nessa hora ao forró. Kami congela, Marlon também ao ver a cena.
"Aquela história que você tá há sete anos sem ninguém... É verdade?", perguntará Bárbara a ele, na frente de todos.
"É. Mas tô a fim de zerar isso", retruca ele e seguida tasca um beijo na moça.
"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.