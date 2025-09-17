NO MEIO DA RUA

Beijão de casal inusitado surpreende personagens em 'Dona de Mim'

Na novela das 7, uma cena deixará todos em choque

Elis Freire

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 17:07

Marlon, Kami, Pam, Leo e Danilo ficarão em choque com o beijão Crédito: Reprodução / Gshow

Depois que retornou dos Estados Unidos, Bárbara (Giovana Cordeiro) está causando e sem medo dos julgamento em "Dona de Mim". Na novela das 7 ela conhecerá Ryan (L7NNON) e deixará claro seu interesse por ele. Sem rodeios, a lutadoraincentiva o barbeiro a chamá-la para um forró em uma praça de São Cristóvão para que os dois se conheçam melhor.

Será nesta festa que a dupla chamará atenção de todos. Nos próximos capítulos da trama, os dois deixarão Marlon (Humberto Morais), Kami (Giovanna Lancellotti), Pam (Haonê Thinar), Leo (Clara Moneke) e Danilo (Felipe Simas) em choque ao darem um beijão no meio da praça.

"Que babado!", dirá Leo, surpresa com o novo envolvimento amoroso.

"Parece que temos plateia, olha só", disparará Bárbara ao ver o povo prestando atenção na troca de carinho.

Kami e Marlon voltam nessa hora ao forró. Kami congela, Marlon também ao ver a cena.

"Aquela história que você tá há sete anos sem ninguém... É verdade?", perguntará Bárbara a ele, na frente de todos.

"É. Mas tô a fim de zerar isso", retruca ele e seguida tasca um beijo na moça.