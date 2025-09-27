EMOÇÃO NO AR

Hospital, sofrimento, ameaça: veja resumo de 'Dona de Mim' deste sábado (27)

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

Elis Freire

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 14:00

Rosa (Suely Franco) em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Globo

Muita tensão vai tomar conta das telinhas no capítulo de "Dona de Mim" deste sábado (27). Personagem passando mal, descoberta de armas escondidas e mesmo uma ameaça de filho para mãe movimentarão a trama que já chega na sua metade final na TV Globo. Um dos acontecimentos principais será o anúncio de Rosa (Suely Franco) em reunião na Boaz de que ela passou suas ações na empresa para a neta Sofia (Elis Cabral).

Veja o que vai acontecer no capítulo deste sábado (27):

Jaques e Samuel levam Filipa para o hospital. Ao atacar o salão de Fabiana, Peter e Nina acabam descobrindo as armas no esconderijo de Ryan. Peter ajuda Nina com Danilo. Manuel questiona Peter sobre seus sentimentos por Nina. Gisele apoia Ayla, que sofre sobre a revelação de Jaques. Isabela se preocupa com os planos de Jaques para Filipa. Ryan acredita que o salão tenha sido depredado por alguém que descobriu seu esconderijo. Danilo ouve quando Peter comenta com Nina sobre sua ação no salão. Rosa conta a Samuel que transferiu metade de suas ações da fábrica para Sofia. Thaís sofre um acidente de trabalho. Rosa anuncia sua decisão aos acionistas da Boaz, e Jaques ameaça interditar a mãe.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.