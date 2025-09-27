Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hospital, sofrimento, ameaça: veja resumo de 'Dona de Mim' deste sábado (27)

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 14:00

Rosa (Suely Franco) em
Rosa (Suely Franco) em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Globo

Muita tensão vai tomar conta das telinhas no capítulo de "Dona de Mim" deste sábado (27). Personagem passando mal, descoberta de armas escondidas e mesmo uma ameaça de filho para mãe movimentarão a trama que já chega na sua metade final na TV Globo. Um dos acontecimentos principais será o anúncio de Rosa (Suely Franco) em reunião na Boaz de que ela passou suas ações na empresa para a neta Sofia (Elis Cabral). 

Elenco de Dona de Mim

Kami (Giovanna Lancellotti) terá nova história em "Dona de Mim" por Reprodução | TV Globo
Tânia (Aline Borges) em "Dona de Mim" por Reprodução
Jacques (Marcello Novaes) vai emplacar embate com Leona em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Leona (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva) em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Leona e Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Ellen (Camila Pitanga) e Padre Paulo em "Dona de Mim" por Reprodução
Tânia e Ricardo se beijando em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Jacques e Tânia em "Dona de Mim" por Reprodução
Rosa (Suely Franco) em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Abel (Tony Ramos) em 'Dona de Mim' por Manoella Mello/Globo
Filipa (Claudia Abreu) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Ricardo (Marcos Pasquim) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Marlon e Kami em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Jacques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Filipa (Claudia Abreu) recebe diagnóstico de terapeuta em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Vanderson (Armando Babaioff) em Dona de Mim por Reprodução
Bel Lima vive Ayla em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Danilo (Felipe Simas) em Dona de Mim por Reprodução / TV Globo
Davi Boaz (Rafa Vitti) em "Dona de Mim" por Reprodução
Sofia (Elis Cabral) em "Dona de Mim" por Reprodução
1 de 23
Kami (Giovanna Lancellotti) terá nova história em "Dona de Mim" por Reprodução | TV Globo

Veja o que vai acontecer no capítulo deste sábado (27):

Jaques e Samuel levam Filipa para o hospital. Ao atacar o salão de Fabiana, Peter e Nina acabam descobrindo as armas no esconderijo de Ryan. Peter ajuda Nina com Danilo. Manuel questiona Peter sobre seus sentimentos por Nina. Gisele apoia Ayla, que sofre sobre a revelação de Jaques. Isabela se preocupa com os planos de Jaques para Filipa. Ryan acredita que o salão tenha sido depredado por alguém que descobriu seu esconderijo. Danilo ouve quando Peter comenta com Nina sobre sua ação no salão. Rosa conta a Samuel que transferiu metade de suas ações da fábrica para Sofia. Thaís sofre um acidente de trabalho. Rosa anuncia sua decisão aos acionistas da Boaz, e Jaques ameaça interditar a mãe.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.

*As informações são divulgadas pelo Gshow e podem ser modificadas em função da edição das novelas.

Leia mais

Imagem - Abel reencontra Sofia em cena emocionante de 'Dona de Mim'

Abel reencontra Sofia em cena emocionante de 'Dona de Mim'

Imagem - 'Dona de Mim': Filipa conquista guarda de Sofia, mas sofre atentado

'Dona de Mim': Filipa conquista guarda de Sofia, mas sofre atentado

Imagem - Kami larga o noivo e volta com o ex em 'Dona de Mim'

Kami larga o noivo e volta com o ex em 'Dona de Mim'

Mais recentes

Imagem - Shows do Avenged Sevenfold no Brasil são adiados após diagnóstico do vocalista

Shows do Avenged Sevenfold no Brasil são adiados após diagnóstico do vocalista
Imagem - 3 signos viverão virada financeira em outubro e se livrarão de dívidas do passado

3 signos viverão virada financeira em outubro e se livrarão de dívidas do passado
Imagem - STJ revoga prisão de Oruam e MC Poze comemora decisão nas redes sociais

STJ revoga prisão de Oruam e MC Poze comemora decisão nas redes sociais

MAIS LIDAS

Imagem - Como um corte de cabelo levou Wesley Safadão a descobrir tumor no filho
01

Como um corte de cabelo levou Wesley Safadão a descobrir tumor no filho

Imagem - Aos 74 anos, ator de novela da Globo cultiva maconha para consumo próprio: ‘Me salvou’
02

Aos 74 anos, ator de novela da Globo cultiva maconha para consumo próprio: ‘Me salvou’

Imagem - 4 signos terão riqueza e boa sorte em outubro; veja a previsão
03

4 signos terão riqueza e boa sorte em outubro; veja a previsão

Imagem - Irmãs baianas desaparecidas são encontradas presas em outro estado; entenda
04

Irmãs baianas desaparecidas são encontradas presas em outro estado; entenda