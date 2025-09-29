Acesse sua conta
Morre aos 66 anos, Marquinho PQD, sambista que compôs para Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho

Artista era parceiro de Arlindo Cruz e compôs grandes sucessos do samba brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 16:30

Marquinho PQD foi um dos grandes nomes da composição do samba
Marquinho PQD foi um dos grandes nomes da composição do samba Crédito: Divulgação

Morreu na manhã desta segunda-feira (29), o cantor e compositor Marcos de Souza Nunes, conhecido como Marquinho PQD, aos 66 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi publicada nas redes sociais do artista que deu o tom para várias composições famosas nas vozes de Arlindo Cruz, Beth Carvalho e outros sambistas renomados do Brasil.

“Mestre Marquinho nos deixa um legado de vida, samba e muito axé, que permanecerá para sempre em nossos corações e na cultura popular”, diz um trecho do texto publicado nas redes sociais.

O artista estava internado há dois meses no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde tratava um câncer no intestino.

Ao jornal Correio, a assessoria do artista informou que o câncer foi descoberto no ano passado, quando ele realizou uma cirurgia, foi colocada uma bolsa de colostomia e seguiu com a quimioterapia durante um ano.

De acordo com um dos filhos do compositor, Renato Mendes, quando aconteceu a retirada da bolsa de colostomia nesta semana, ocorreram várias complicações e o artista veio a falecer após um choque séptico abdominal.

Marquinho deixa a esposa Cristina Maria e cinco filhos: Renata, Renato Mendes, Marquinho Nunes, Rosangela e Cristiane. Ainda não há informações sobre velório e enterro.

PQD tinha mais de 400 canções compostas, sendo aproximadamente 100 delas em parceria com Arlindo Cruz, que morreu em agosto deste ano.

Entre as composições em parceria entre Arlindo Cruz e Marquinho PQD incluem estão "Só no Sapatinho", "A Sete Chaves" (com Franco), "Tanto Amor Pra Dar" (com Délcio Luiz) e "Volta De Vez Pra Mim" (com Délcio Luiz).

Na lista de intérpretes de suas obras, constam nomes de peso como Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Jorge Aragão, Fundo de Quintal, Jovelina Pérola Negra, Roberto Ribeiro, Agepê, Reinaldo, Almir Guineto, Alcione, Grupo Molejo, Exaltasamba, Grupo Pixote, entre outros.

No carnaval carioca, assinou sambas da Mocidade Independente de Padre Miguel em 1995 e 2000.

