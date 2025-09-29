LEMBRA DELE?

Refrigerante clássico dos anos 80 volta às prateleiras em versão mais saudável

Slice 2.0 chega aos supermercados com menos açúcar, novos sabores e aposta na nostalgia

Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 16:22

Refrigerante Slice Crédito: Reprodução

Um dos maiores sucessos da PepsiCo nos anos 80, o refrigerante Slice está de volta. Lançado originalmente em 1984, o produto se destacou ao oferecer 10% de suco natural em sua fórmula e rapidamente virou febre entre os consumidores da época. Após desaparecer dos mercados nos anos 2000, a marca retorna mais de duas décadas depois com uma proposta reformulada.

Rebatizado como Slice 2.0, o refrigerante ganhou parceria com a empresa Suja Life e passou por mudanças que acompanham as novas tendências de consumo. Agora, cada lata tem apenas cinco gramas de açúcar e conta com nutrientes adicionados, reforçando o apelo de uma bebida mais leve e saudável.

A novidade já está disponível em sabores variados, como Laranja, Limão-Lima, Cola Clássica e Toranja Spritz. A estratégia da marca é conquistar tanto os fãs que cresceram nos anos 80 e sentem falta do sabor nostálgico quanto um novo público que busca alternativas refrescantes e menos calóricas.

Nos supermercados norte-americanos, a volta do Slice vem causando impacto, especialmente entre consumidores que associam o produto à juventude. O retorno não só resgata a memória afetiva, como também posiciona a marca dentro do movimento atual de bem-estar e alimentação equilibrada.