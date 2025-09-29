VAI GANHAR MENOS

Veja qual será o salário de Chris Flores em volta à TV; queda de valor impressiona

Apresentadora aceitou ganhar menos do que recebia no SBT para voltar à TV; contrato deve ser assinado nos próximos dias

Fernanda Varela

29 de setembro de 2025

Chris Flores

Chris Flores está de volta à televisão. A apresentadora, que deixou o SBT em abril do ano passado, vai comandar o Melhor da Tarde na Band ao lado de Leo Dias. O contrato ainda não foi oficializado, mas está em fase final de negociação.

De acordo com fontes da coluna Fábia Oliveira, Chris aceitou receber R$ 25 mil mensais na nova casa. O valor é bem abaixo dos R$ 60 mil que ganhava no SBT, quando estava à frente do Fofocalizando. Fora do ar desde novembro de 2023, ela topou a redução salarial para retomar sua carreira na TV depois de mais de um ano afastada.

Nesse período, Chris se dedicou à graduação em História e ao seu canal no YouTube, que soma mais de 315 mil inscritos. Agora, volta à Band em um formato diferente daquele que a consagrou no universo das fofocas. A ideia é que ela participe de forma mais ampla da atração vespertina, apresentando quadros variados, como receitas e entrevistas.

A indicação para o novo posto partiu de Leo Dias, com quem já trabalhou no SBT. A Band enxergou na contratação uma oportunidade de recuperar a força comercial do programa, que perdeu audiência desde a saída de Cátia Fonseca.