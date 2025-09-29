Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja qual será o salário de Chris Flores em volta à TV; queda de valor impressiona

Apresentadora aceitou ganhar menos do que recebia no SBT para voltar à TV; contrato deve ser assinado nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 15:35

Chris Flores
Chris Flores Crédito: Reprodução

Chris Flores está de volta à televisão. A apresentadora, que deixou o SBT em abril do ano passado, vai comandar o Melhor da Tarde na Band ao lado de Leo Dias. O contrato ainda não foi oficializado, mas está em fase final de negociação.

Chris Flores

Chris Flores por Reprodução
Chris Flores por Reprodução
Chris Flores por Reprodução
Chris Flores por Reprodução
Chris Flores por Reprodução
Chris Flores por Reprodução
Chris Flores por Reprodução
Chris Flores por Reprodução
1 de 8
Chris Flores por Reprodução

De acordo com fontes da coluna Fábia Oliveira, Chris aceitou receber R$ 25 mil mensais na nova casa. O valor é bem abaixo dos R$ 60 mil que ganhava no SBT, quando estava à frente do Fofocalizando. Fora do ar desde novembro de 2023, ela topou a redução salarial para retomar sua carreira na TV depois de mais de um ano afastada.

Leia mais

Imagem - Quem é Rafael Freitas, filho de Popó que 'nocauteou' Wanderlei Silva e derrubou o lutador com um único soco

Quem é Rafael Freitas, filho de Popó que 'nocauteou' Wanderlei Silva e derrubou o lutador com um único soco

Imagem - Pé no freio: Gêmeos, Leão e Sagitário precisam desacelerar com urgência

Pé no freio: Gêmeos, Leão e Sagitário precisam desacelerar com urgência

Imagem - Anjo da guarda pede coragem e decisões firmes para Áries, Câncer, Leão e Capricórnio neste 29 de setembro

Anjo da guarda pede coragem e decisões firmes para Áries, Câncer, Leão e Capricórnio neste 29 de setembro

Nesse período, Chris se dedicou à graduação em História e ao seu canal no YouTube, que soma mais de 315 mil inscritos. Agora, volta à Band em um formato diferente daquele que a consagrou no universo das fofocas. A ideia é que ela participe de forma mais ampla da atração vespertina, apresentando quadros variados, como receitas e entrevistas.

A indicação para o novo posto partiu de Leo Dias, com quem já trabalhou no SBT. A Band enxergou na contratação uma oportunidade de recuperar a força comercial do programa, que perdeu audiência desde a saída de Cátia Fonseca.

Chris já havia sinalizado que não queria seguir no jornalismo de celebridades. Em 2024, ao anunciar sua saída do Fofocalizando, explicou que buscava novos desafios: “Fofoca não fazia mais sentido para mim. Já passei por essa fase e considero missão cumprida”.

Tags:

Band Sbt Chris Flores

Mais recentes

Imagem - Morre aos 66 anos, Marquinho PQD, sambista que compôs para Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho

Morre aos 66 anos, Marquinho PQD, sambista que compôs para Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho
Imagem - Refrigerante clássico dos anos 80 volta às prateleiras em versão mais saudável

Refrigerante clássico dos anos 80 volta às prateleiras em versão mais saudável
Imagem - Padre critica presença de cachorros durante missa e desabafo divide opiniões: 'Desrespeito à Eucaristia'

Padre critica presença de cachorros durante missa e desabafo divide opiniões: 'Desrespeito à Eucaristia'

MAIS LIDAS

Imagem - Cuidado! Planta popular vendida em feiras pode destruir o fígado e levar ao transplante
01

Cuidado! Planta popular vendida em feiras pode destruir o fígado e levar ao transplante

Imagem - Paixão, reconciliação e novos romances: confira os signos mais sortudos no amor esta semana
02

Paixão, reconciliação e novos romances: confira os signos mais sortudos no amor esta semana

Imagem - Grazi Massafera revela atores que a humilharam por ser ex-BBB: 'Foi uma tortura até Verdades Secretas'
03

Grazi Massafera revela atores que a humilharam por ser ex-BBB: 'Foi uma tortura até Verdades Secretas'

Imagem - Tarot da semana: cartas revelam lições e viradas para os signos entre 29 de setembro e 5 de outubro
04

Tarot da semana: cartas revelam lições e viradas para os signos entre 29 de setembro e 5 de outubro