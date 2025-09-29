ASTROLOGIA

Anjo da guarda pede coragem e decisões firmes para Áries, Câncer, Leão e Capricórnio neste 29 de setembro

Mensagens celestiais orientam quatro signos a ouvir o coração e tomar atitudes que não podem mais ser adiadas

Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 00:01

Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

Nesta segunda-feira (29), o recado do anjo da guarda é claro: Áries, Câncer, Leão e Capricórnio precisam tomar coragem para decidir o que já não pode mais esperar. O dia favorece escolhas guiadas pelo coração, encerrando dúvidas e abrindo espaço para novos caminhos.

Áries

Seu anjo fala de ousadia. Não adie mais decisões que exigem movimento. Se a vida pede corte ou início, faça sem olhar para trás. A coragem que você demonstra hoje será a base da sua vitória amanhã.

Câncer

O recado é sobre escuta interior. O coração já sussurrou o que precisa ser feito, mas você insiste em calar. Tome coragem para agir, mesmo que doa. Decidir é abrir espaço para a cura.

Leão

A vida pede atitude alinhada com sua verdade. Seu anjo lembra: não dá para agradar a todos. Escolha o que faz seu peito arder de convicção e siga sem medo. O brilho vem quando você assume quem é.

Capricórnio

Hoje o anjo cobra firmeza. Você já analisou demais e esperou além da conta. Agora é hora de agir com determinação. O coração pode não parecer lógico, mas será seu guia mais seguro neste momento.