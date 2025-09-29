Acesse sua conta
Anjo da guarda pede coragem e decisões firmes para Áries, Câncer, Leão e Capricórnio neste 29 de setembro

Mensagens celestiais orientam quatro signos a ouvir o coração e tomar atitudes que não podem mais ser adiadas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 00:01

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

Nesta segunda-feira (29), o recado do anjo da guarda é claro: Áries, Câncer, Leão e Capricórnio precisam tomar coragem para decidir o que já não pode mais esperar. O dia favorece escolhas guiadas pelo coração, encerrando dúvidas e abrindo espaço para novos caminhos.

Signos dos personagens de Vale Tudo

Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo
Raquel é uma virginiana nata: metódica em suas funções, honesta, trabalhadora e coerente com suas convicções por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima é uma vilã escorpiana. Ela molda sua história através da intensidade e da ambição, com inteligência para sempre se sair por cima nas situações por Reprodução / TV Globo
Marco Aurélio é do signo de Áries. Impulsivo, comunicativo e frio, ele é descrito como carrasco pelos outros personagens da novela. Além disso, está disposto a qualquer coisa para alcançar o topo por Reprodução
Solange Duprat não se deixa ser manipulada, é independente, gosta de ser admirada e mantém uma postura sociável, qualidades do signo de Gêmeos por Reprodução/TV Globo
Heleninha Roitman enfrenta uma luta contra o alcoolismo, com os dramas e os desafios emocionais da doença. A sensibilidade da personagem e a conexão que ela demonstra com a família são características do signo de Peixes. por Manoella Mello/TV Globo
Ivan é de Libra. Está sempre em busca da conciliação e preza pelo confortável. Também sofre com a indecisão em meio a tanta corrupção por Reprodução/TV Globo
Celina é protetora e sensível, e tenta família unida e preservar os valores morais. Com seu instinto cuidador, é do signo de Câncer por TV Globo/Divulgação
1 de 8
Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo

Áries

Seu anjo fala de ousadia. Não adie mais decisões que exigem movimento. Se a vida pede corte ou início, faça sem olhar para trás. A coragem que você demonstra hoje será a base da sua vitória amanhã.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
1 de 16
Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Câncer

O recado é sobre escuta interior. O coração já sussurrou o que precisa ser feito, mas você insiste em calar. Tome coragem para agir, mesmo que doa. Decidir é abrir espaço para a cura.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
1 de 7
Características de Câncer por Rperodução

Leão

A vida pede atitude alinhada com sua verdade. Seu anjo lembra: não dá para agradar a todos. Escolha o que faz seu peito arder de convicção e siga sem medo. O brilho vem quando você assume quem é.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Capricórnio

Hoje o anjo cobra firmeza. Você já analisou demais e esperou além da conta. Agora é hora de agir com determinação. O coração pode não parecer lógico, mas será seu guia mais seguro neste momento.

Características do signo de Capricórnio

Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Capricórnio por Reprodução

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

