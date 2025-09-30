Acesse sua conta
Demitido, Jacques encontra documento que muda tudo em 'Dona de Mim'

Vilão buscará dar a volta por cima após ser demitido da Boaz pelo sobrinho Samuel

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16:56

Samuel e Jacques em
Samuel e Jacques em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Gshow

De presidente da Boaz a desempregado, Jaques (Marcello Novaes) fará de tudo para planejar uma revanche em "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo. Sua cartada será provar que Rosa (Suely Franco) não está bem e interditá-la de qualquer poder de decisão na empresa e na família. Com esse objetivo, o vilão fuçará nos pertences da mãe e encontrará documentos que poderão mudar o rumo de toda a trama. 

Jaques ficará satisfeito por presenciar mais um episódio de grave confusão mental da mãe e buscará provar que ela não está nas suas melhores condições das faculdades mentais. Rosa terá saído sozinha, se perdido e sido encontrada por um policial. Jaques, então, irá buscá-la na cadeia, mas ela não reconhecerá o próprio filho. As informações são do site Notícias da TV.

Em cenas previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 2 (quinta-feira), Jacques invadirá o quarto de Rosa atrás evidências que ajudem a provar que ela não tem condições de tomar decisões por si mesma. É aí que ele encontrará justamente o que precisava: laudos de exames de biópsia cerebral e o resultado de uma análise cognitiva.

Logo em seguida, o personagem de Marcello Novaes pegará os documentos e ligará para Ricardo (Marcos Pasquim), avisando que conseguiu um trunfo. E a remanche estará feita. O advogado anexará as evidências ao processo de interdição de Rosa, e o resultado será favorável para Jaques, determinando a interdição de Rosa. 

Em capítulos seguintes, retomará seu posto de presidente da Boaz, e Samuel (Juan Paiva) correrá para reverter a situação e retomar a curatela da avó.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.

Tags:

Dona de mim Novelas

