Mavie, filha de Neymar, reconhece irmã em foto e a chama por apelido fofo; veja

A pequena apontou para a imagem de Helena durante visita ao CT do Santos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 13:44

Mavie, filha de Neymar, reconhece irmã em foto e a chama por apelido fofo
Mavie, filha de Neymar, reconhece irmã em foto e a chama por apelido fofo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Mavie, filha de Neymar Jr. com Bruna Biancardi, conquistou os internautas com um momento para lá de especial. Durante uma visita aos novos alojamentos do Santos, no CT Rei Pelé, em Santos (SP), na noite de segunda-feira (29), a menina, prestes a completar 2 anos no dia 6 de outubro, surpreendeu o pai e os fãs ao reconhecer em um porta-retrato a foto de sua irmã Helena, de 1 ano, fruto do relacionamento do jogador com Amanda Kimberlly.

No colo do atacante, Mavie apontou para a imagem e, de forma espontânea, revelou o apelido carinhoso que deu à irmã: “Lelena”. A cena foi registrada em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais, rendendo uma enxurrada de elogios.

“A bebê mais linda da internet”, comentou uma seguidora. “Mavie xerox e xodô do papai Ney! Familia linda e abençoada”, escreveu outra. Já uma terceira brincou: “Que elas cresçam unidas, viagem o mundo todo e deixem o Neymar de cabelo em pé gastando o dinheiro dele”.

Além de Helena, Mavie tem outros dois irmãos: Davi Lucca, de 14 anos, fruto da relação de Neymar com Carol Dantas, e Mel, caçula de dois meses, também filha do craque com Bruna Biancardi.

O momento de ternura arrancou ainda mais elogios dos fãs da família. “Sou muito fã do Neymar e da família dele. A Mavie é a bebê mais linda que conheço”, disse uma admiradora. “Essa menina é uma princesa, Deus a abençoe”, escreveu outra. Um terceiro destacou: “Neymar criando memórias inesquecíveis com sua pequena Mavie”.

