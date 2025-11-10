'NÃO É UM MILAGRE'

MC Carol compartilha resultado da lipo de papada; veja como ficou

Funkeira revelou ainda metas futuras para perda de peso

Elis Freire

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 21:41

MC Carol realizou lipo de papada Crédito: Reprodução

A funkeira carioca MC Carol, de 32 anos, surpreendeu os seguidores nesta segunda-feira (10) ao mostrar resultado de sua mais recente cirurgia plástica: uma lipoaspiração de papada. Através de um carrossel de fotos, a cantora documentou todo o processo de recuperação e mostrou como ficou o rosto após a intervenção cirúrgica.

MC Carol: processo de recuperação da lipo de papada 1 de 12

"Pessoal, fiz lipo de papada...", começou dizendo e logo garantiu que deve voltar para outro procedimento com a mesma equipe: "Pretendo voltar ano que vem para retirada de pele da perna".

Carol explicou que a cirurgia faz parte de um processo maior de transformação. "Cirurgia não é milagre, estou num processo! De quase 200 kg, eu cheguei a 140 kg, estava muito feliz? Sim! Mas a gente sempre pode melhorar", disse.

A artista também contou quais as suas metas futuras de emagrecimento. Até o momento, ela revelou já ter perdido cerca de 70 quilos. "Hoje estou com 129 kg e minha meta é chegar a 110 kg, torce por mim, pessoal", pediu.

Veja o resultado: