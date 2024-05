PEDIU DNA

Marido de MC Carol humilha mãe de suposto filho: 'De mim só R$ 100'

A situação foi exposta depois que o ator pornô afirmou que só vai assumir o filho com o resultado do exame de DNA

O marido da cantora MC Carol, Cosme Santiago, virou alvo de um 'exposed' após ter supostamente humilhado, através de mensagens, a mãe de um de seus filhos. A situação foi exposta pelo jornalista Leo Dias após ser procurado pela mãe da criança que afirmou que o ator pornô só vai assumir o filho com o resultado do exame de DNA.

Além das mensagens falando sobre a pensão, Cosme teria questionado a reputação da mão da criança. "Arruma outro pai para o teu filho! De mim só R$ 100 reais. E ainda assim, só provando com exame de DNA porque de crente você não tem nada. Vai saber pra quantos você não deu e tá querendo empurrar pra mim. Eu e mais 10 temos que fazer esse DNA", sugeriu.

“Vou falar com os meus primos aqui pra marcar o exame junto no mesmo dia. Se tiver mais alguns homens da sua igreja que você também transou, me passa o contato. Vou fechar uma van”, disse em outra mensagem.