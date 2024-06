Veja como é o ator que interpreta 'Narcisa' no programa da Eliana

O ator Tiago Barnabé, que interpreta a Narcisa no Programa da Eliana apareceu de "cara limpa" nas redes sociais. O humorista publicou uma foto com a família, em que está ao lado da esposa, Adriane Domingues, e do filho, Enrico, de 6 anos.

Na imagem ele aparece com um boné e sem maquiagem. Na legenda, Tiago escreveu: “Jantando com eles”. Tiago está casado com Adriane desde 2018, quando foi surpreendido nos estúdios do SBT com um casamento surpresa no Programa da Eliana.