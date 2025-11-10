Acesse sua conta
Ator de Vale Tudo vai parar no hospital ao beber gasolina por acidente

Leandro Lima relatou o ocorrido através das redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 22:00

Leandro Lima Crédito: Divulgação

Leandro Lima, ator que viveu Walter no remake de Vale Tudo, relatou que foi parar no hospital nesta segunda-feira (10) após ingerir gasolina acidentalmente. Ele fazia a transferência de combustível de uma moto para um fusca em sua casa usando a boca, quando o incidente aconteceu. 

Através de vídeo publicado nos Stories do Instagram, o artista relatou que ele já havia feito o procedimento outras vezes, e alertou os seguidores sobre a chamada "chupeta de gasolina". 

O  galã contou que líquido ficou preso na mangueira usada para a sucção, e ao tentar puxar com mais força, acabou engolindo parte do combustível, que é extremamente tóxico para consumo. “Dei uma puxada grande na mangueira e acabei ingerindo e engasgando com essa gasolina”, disse. 

Leandro procurou atendimento médico após sentir dificuldade para respirar e realizou exames para verificar se o combustível havia atingido os pulmões. “Provavelmente não entrou. O meu engasgar foi mais para expelir mesmo. Já concluímos que não deve ter sido nada grave”, afirmou. 

Por fim, ele deixou um alerta para os seguidores sobre essa prática: “Não beba gasolina. Se precisar transferir combustível, use um reservatório e faça tudo com segurança”.

