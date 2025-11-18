HORÓSCOPO

Quem sai e quem fica? 2 signos têm relações testadas nesta terça-feira (18)

A combinação entre Lua em Libra e Marte em tensão cria um dia de revelações, escolhas firmes e decisões

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 12:07

Signos e surpresa Crédito: Reprodução

Se ontem o clima era de organização e ajustes, hoje o céu muda completamente de tom. Com a Lua entrando em Libra e Marte apertando pontos sensíveis, a terça surge como aquele dia em que nada mais pode ser ignorado. Conversas pendentes ganham urgência, relações são colocadas frente a frente com suas verdades e decisões que você evitou por semanas simplesmente batem à porta.

É um dia de contraste: Libra pede diplomacia; Marte exige coragem. O resultado? Um cenário em que você precisa olhar para o que está torto e, finalmente, decidir se vai consertar ou encerrar.

Nada se sustenta no “mais ou menos”. O que tem força evolui; o que está desgastado perde o último fio.

Áries: Choque de realidade nas relações

Parcerias, acordos e conversas importantes sobem à superfície. Você percebe o que está desequilibrado e precisa assumir seu lado. No trabalho, decisões rápidas aliviam tensões antigas.



Touro: A rotina cobra ajustes imediatos

O céu mexe nas finanças, na agenda e até nas responsabilidades. Cortar excessos será inevitável e muito positivo. Profissionalmente, você precisa se posicionar.

Gêmeos: Desejo e conflito caminham juntos

O amor e a criatividade ficam acesas, mas Marte exige clareza. Não dá mais para manter situações indefinidas. Uma conversa sincera muda tudo.

Câncer: Questões familiares ganham força

Velhas tensões reaparecem pedindo limite e maturidade emocional. No amor, firmeza é mais necessária do que sensibilidade.



Leão: Confrontos diretos e decisões rápidas

O diálogo será seu maior gatilho para resolver ou romper. No trabalho, o dia é intenso, mas pode te colocar em destaque.



Virgem: Revisão profunda de valores

Finanças e escolhas pessoais passam por uma triagem importante. É hora de cortar o que pesa e fortalecer o que realmente importa.



Libra: O holofote está em você

A Lua ilumina seus sentimentos, enquanto Marte pressiona sua identidade. É hora de se posicionar e deixar de insistir em situações que já caducaram.



Escorpião: Verdade que liberta, mesmo que doa

Você enxerga algo que estava oculto. Mudanças drásticas podem acontecer, e você sai mais forte de qualquer ruptura necessária.



Sagitário: Amizades e alianças são testadas

Conversas inesperadas trazem revelações. Uma parceria pode mudar completamente ou terminar. O trabalho responde bem a novos contatos.



Capricórnio: Pressão alta no trabalho

Responsabilidades exigem atitude. O dia pede autoridade e decisões rápidas, mas você tem o controle.



Aquário: Expansão abrupta e decisões de futuro

Novas ideias, viagens, estudos ou oportunidades chegam rápido. Coragem é essencial. O céu abre portas mas exige movimento.

Peixes: Transformações emocionais intensas

Relações íntimas pedem conversas definitivas. Feridas antigas podem vir à tona, mas o processo é de cura e clareza.

