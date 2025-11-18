Quem sai e quem fica? 2 signos têm relações testadas nesta terça-feira (18)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 12:07
Se ontem o clima era de organização e ajustes, hoje o céu muda completamente de tom. Com a Lua entrando em Libra e Marte apertando pontos sensíveis, a terça surge como aquele dia em que nada mais pode ser ignorado. Conversas pendentes ganham urgência, relações são colocadas frente a frente com suas verdades e decisões que você evitou por semanas simplesmente batem à porta.
É um dia de contraste: Libra pede diplomacia; Marte exige coragem. O resultado? Um cenário em que você precisa olhar para o que está torto e, finalmente, decidir se vai consertar ou encerrar.
Nada se sustenta no “mais ou menos”. O que tem força evolui; o que está desgastado perde o último fio.
O dia 18 chega para romper padrões, iluminar conflitos e empurrar você para escolhas que definem uma nova fase. Não fuja: encare, decida e avance.