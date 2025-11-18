Acesse sua conta
Quem sai e quem fica? 2 signos têm relações testadas nesta terça-feira (18)

A combinação entre Lua em Libra e Marte em tensão cria um dia de revelações, escolhas firmes e decisões

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 12:07

Signos e surpresa
Signos e surpresa Crédito: Reprodução

Se ontem o clima era de organização e ajustes, hoje o céu muda completamente de tom. Com a Lua entrando em Libra e Marte apertando pontos sensíveis, a terça surge como aquele dia em que nada mais pode ser ignorado. Conversas pendentes ganham urgência, relações são colocadas frente a frente com suas verdades e decisões que você evitou por semanas simplesmente batem à porta.

É um dia de contraste: Libra pede diplomacia; Marte exige coragem. O resultado? Um cenário em que você precisa olhar para o que está torto e, finalmente, decidir se vai consertar ou encerrar.

Nada se sustenta no “mais ou menos”. O que tem força evolui; o que está desgastado perde o último fio.

  • Áries: Choque de realidade nas relações
    Parcerias, acordos e conversas importantes sobem à superfície. Você percebe o que está desequilibrado e precisa assumir seu lado. No trabalho, decisões rápidas aliviam tensões antigas.

  • Touro: A rotina cobra ajustes imediatos
    O céu mexe nas finanças, na agenda e até nas responsabilidades. Cortar excessos será inevitável e muito positivo. Profissionalmente, você precisa se posicionar.

  • Gêmeos: Desejo e conflito caminham juntos
    O amor e a criatividade ficam acesas, mas Marte exige clareza. Não dá mais para manter situações indefinidas. Uma conversa sincera muda tudo.

  • Câncer: Questões familiares ganham força
    Velhas tensões reaparecem pedindo limite e maturidade emocional. No amor, firmeza é mais necessária do que sensibilidade.

  • Leão: Confrontos diretos e decisões rápidas
    O diálogo será seu maior gatilho para resolver ou romper. No trabalho, o dia é intenso, mas pode te colocar em destaque.

  • Virgem: Revisão profunda de valores
    Finanças e escolhas pessoais passam por uma triagem importante. É hora de cortar o que pesa e fortalecer o que realmente importa.

  • Libra: O holofote está em você
    A Lua ilumina seus sentimentos, enquanto Marte pressiona sua identidade. É hora de se posicionar e deixar de insistir em situações que já caducaram.

  • Escorpião: Verdade que liberta, mesmo que doa
    Você enxerga algo que estava oculto. Mudanças drásticas podem acontecer, e você sai mais forte de qualquer ruptura necessária.

  • Sagitário: Amizades e alianças são testadas
    Conversas inesperadas trazem revelações. Uma parceria pode mudar completamente ou terminar. O trabalho responde bem a novos contatos.

  • Capricórnio: Pressão alta no trabalho
    Responsabilidades exigem atitude. O dia pede autoridade e decisões rápidas, mas você tem o controle.

  • Aquário: Expansão abrupta e decisões de futuro
    Novas ideias, viagens, estudos ou oportunidades chegam rápido. Coragem é essencial. O céu abre portas mas exige movimento.

  • Peixes: Transformações emocionais intensas
    Relações íntimas pedem conversas definitivas. Feridas antigas podem vir à tona, mas o processo é de cura e clareza.

O dia 18 chega para romper padrões, iluminar conflitos e empurrar você para escolhas que definem uma nova fase. Não fuja: encare, decida e avance.

Horóscopo Zodíaco Tarot Astrologia

