Cor e número da sorte de hoje: as energias que favorecem cada signo hoje (17 de novembro)

Descubra as combinações mais favoráveis para orientar seu dia com foco, leveza e boas decisões

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

O dia nesta segunda-feira, 17 de novembro, chega com um clima que pede atenção aos detalhes, organização e escolhas conscientes. Para alguns signos, questões profissionais ganham destaque; para outros, relacionamentos, finanças ou estudos ficam mais evidentes. As cores e números de sorte funcionam como reforços simbólicos, trazendo direção e clareza para atravessar o dia com mais fluidez. Confira o que movimenta o seu signo hoje, na previsão do site "Hindustan Times".

Áries

Investimentos seguros podem trazer estabilidade. A saúde reage bem ao cuidado com a alimentação. O ambiente profissional fica mais leve, com conflitos se resolvendo. Um apoio familiar inesperado melhora o humor. Negócios envolvendo imóveis podem render boas propostas.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 9

Touro

As demandas profissionais exigem ritmo e planejamento. Breves momentos de respiração consciente aliviam tensões. O dinheiro flui melhor com organização. Questões de mudança ou deslocamento pedem preparo. Estudos despertam entusiasmo e curiosidade.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 8

Gêmeos

A produtividade oscila, mas pequenas pausas devolvem o foco. As rotinas domésticas pedem atenção, mas alguém próximo ajuda. Ajustes nos hábitos fortalecem o bem-estar. O planejamento financeiro, especialmente ligado a impostos, ganha espaço. Nos estudos, o progresso é lento, mas constante.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 11

Câncer

Mudanças familiares trazem conforto e alguma adaptação. O avanço profissional acontece com paciência. A saúde pode oscilar com excessos. Pagamentos em dia preservam sua credibilidade. O foco acadêmico se mantém firme.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 1

Leão

Negociações envolvendo aluguel podem render boas vantagens. Encontros profissionais fortalecem relações e abrem portas. As finanças seguem estáveis. Um conselho de alguém mais velho inspira. Pausas ao longo do dia ajudam a manter a energia.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 7

Virgem

Tarefas acadêmicas exigem ritmo organizado com pequenos intervalos. A carreira avança com constância. Exercícios leves beneficiam a saúde. Revisar documentos financeiros traz segurança. Na família, o clima é bom, apesar de pequenas interrupções.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 6

Libra

A saúde oscila e pede cuidado. O trabalho exige atenção aos detalhes para evitar erros. Despesas crescentes pedem controle. O apoio dos pais traz conforto. A noite pode reservar bons momentos se for bem planejada.

Cor da sorte: Verde-claro

Número da sorte: 22

Escorpião

As finanças ganham força com estratégia. A saúde se mantém firme com alimentação equilibrada. O reconhecimento profissional cresce por meio de cursos e especializações. O convívio familiar está leve e animado. Nos estudos, o entusiasmo se mantém alto.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

Sagitário

A colaboração no trabalho deixa tudo mais fluido. Práticas que alinham corpo e mente aumentam o bem-estar. Revisões nas assinaturas e gastos recorrentes equilibram o orçamento. A família transmite apoio. Questões de imóvel pedem visão ampla.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 4

Capricórnio

O planejamento financeiro exige cuidado, especialmente com reservas e aposentadoria. Novos aprendizados fortalecem o currículo. A saúde oscila levemente. Em casa, o clima está acolhedor. Visitas a imóveis pedem atenção a detalhes e localização.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 1

Aquário

Cursos e atualizações fortalecem sua atuação profissional. A saúde segue estável, com pequenas sensibilidades. O dinheiro cresce com análises mais profundas. Uma lembrança familiar toca o coração.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 3

Peixes

O dinheiro flui com facilidade. A carreira se alinha com objetivos de longo prazo. A saúde melhora com treinos que reforçam resistência. A família traz momentos marcantes. Reformas podem atrasar e exigem organização.

Cor da sorte: Marrom