Cor e número da sorte de hoje: as energias que favorecem cada signo hoje (17 de novembro)

Giuliana Mancini
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 09:00
O dia nesta segunda-feira, 17 de novembro, chega com um clima que pede atenção aos detalhes, organização e escolhas conscientes. Para alguns signos, questões profissionais ganham destaque; para outros, relacionamentos, finanças ou estudos ficam mais evidentes. As cores e números de sorte funcionam como reforços simbólicos, trazendo direção e clareza para atravessar o dia com mais fluidez. Confira o que movimenta o seu signo hoje, na previsão do site "Hindustan Times".
Áries
Investimentos seguros podem trazer estabilidade. A saúde reage bem ao cuidado com a alimentação. O ambiente profissional fica mais leve, com conflitos se resolvendo. Um apoio familiar inesperado melhora o humor. Negócios envolvendo imóveis podem render boas propostas.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 9
Touro
As demandas profissionais exigem ritmo e planejamento. Breves momentos de respiração consciente aliviam tensões. O dinheiro flui melhor com organização. Questões de mudança ou deslocamento pedem preparo. Estudos despertam entusiasmo e curiosidade.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 8
Gêmeos
A produtividade oscila, mas pequenas pausas devolvem o foco. As rotinas domésticas pedem atenção, mas alguém próximo ajuda. Ajustes nos hábitos fortalecem o bem-estar. O planejamento financeiro, especialmente ligado a impostos, ganha espaço. Nos estudos, o progresso é lento, mas constante.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 11
Veja as características dos signos
Câncer
Mudanças familiares trazem conforto e alguma adaptação. O avanço profissional acontece com paciência. A saúde pode oscilar com excessos. Pagamentos em dia preservam sua credibilidade. O foco acadêmico se mantém firme.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 1
Leão
Negociações envolvendo aluguel podem render boas vantagens. Encontros profissionais fortalecem relações e abrem portas. As finanças seguem estáveis. Um conselho de alguém mais velho inspira. Pausas ao longo do dia ajudam a manter a energia.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 7
Virgem
Tarefas acadêmicas exigem ritmo organizado com pequenos intervalos. A carreira avança com constância. Exercícios leves beneficiam a saúde. Revisar documentos financeiros traz segurança. Na família, o clima é bom, apesar de pequenas interrupções.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 6
Os signos no trabalho
Libra
A saúde oscila e pede cuidado. O trabalho exige atenção aos detalhes para evitar erros. Despesas crescentes pedem controle. O apoio dos pais traz conforto. A noite pode reservar bons momentos se for bem planejada.
Cor da sorte: Verde-claro
Número da sorte: 22
Escorpião
As finanças ganham força com estratégia. A saúde se mantém firme com alimentação equilibrada. O reconhecimento profissional cresce por meio de cursos e especializações. O convívio familiar está leve e animado. Nos estudos, o entusiasmo se mantém alto.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 5
Sagitário
A colaboração no trabalho deixa tudo mais fluido. Práticas que alinham corpo e mente aumentam o bem-estar. Revisões nas assinaturas e gastos recorrentes equilibram o orçamento. A família transmite apoio. Questões de imóvel pedem visão ampla.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 4
Capricórnio
O planejamento financeiro exige cuidado, especialmente com reservas e aposentadoria. Novos aprendizados fortalecem o currículo. A saúde oscila levemente. Em casa, o clima está acolhedor. Visitas a imóveis pedem atenção a detalhes e localização.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 1
Aquário
Cursos e atualizações fortalecem sua atuação profissional. A saúde segue estável, com pequenas sensibilidades. O dinheiro cresce com análises mais profundas. Uma lembrança familiar toca o coração.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 3
Peixes
O dinheiro flui com facilidade. A carreira se alinha com objetivos de longo prazo. A saúde melhora com treinos que reforçam resistência. A família traz momentos marcantes. Reformas podem atrasar e exigem organização.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 2