Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Semana começa com força: o destino muda de direção para alguns signos a partir desta segunda-feira (17 de novembro)

É o momento de colocar em prática o que os últimos dias ensinaram

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 03:00

Signos terão uma limpeza na vida
Signos Crédito: Reprodução | Freepik

Depois de um fim de semana introspectivo, a energia volta a subir nesta segunda-feira, dia 17 de novembro. A semana começa com impulso e clareza, perfeita para iniciar projetos, resolver pendências e se comprometer com o que realmente importa. Hoje, atitude é o nome do jogo. Veja a previsão.

Leia mais

Imagem - 3 signos que têm mais chances de ver fantasmas (e nem sempre percebem)

3 signos que têm mais chances de ver fantasmas (e nem sempre percebem)

Imagem - Esse signo parece frio e distante, mas carrega uma alma cansada e cheia de sentimentos

Esse signo parece frio e distante, mas carrega uma alma cansada e cheia de sentimentos

Imagem - Prepare-se: Júpiter retrógrado em Câncer já começou e vai mexer com seu coração e seus planos

Prepare-se: Júpiter retrógrado em Câncer já começou e vai mexer com seu coração e seus planos

Áries: A segunda abre portas profissionais e pessoais. Você está mais decidido e direto. Use essa força para começar algo novo sem olhar para trás.

Dica cósmica: Liderar não é gritar mais alto, é inspirar pelo exemplo.

Touro: O dia exige firmeza e planejamento. Seu esforço começa a render frutos concretos, e a segurança emocional cresce junto.

Dica cósmica: O sucesso é silencioso, mas consistente.

Gêmeos: A mente está afiada. Novas ideias surgem e te colocam em movimento. Cuidado apenas para não se dispersar; foque no essencial.

Dica cósmica: Clareza mental é a sua maior ferramenta de poder.

Câncer: Emoções estáveis permitem que você aja com sabedoria. O dia favorece decisões práticas e conversas construtivas.

Dica cósmica: Firmeza emocional é mais poderosa que impulsividade.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Leão: Reconhecimento vem de forma inesperada. Você atrai respeito quando age com autenticidade e generosidade.

Dica cósmica: Brilhar sozinho é fácil; iluminar outros é arte.

Virgem: O trabalho flui e as responsabilidades parecem mais leves. Organização traz tranquilidade e eficiência.

Dica cósmica: A calma é o segredo da produtividade verdadeira.

Libra: Hoje você entende que equilíbrio é resultado de escolhas firmes. Um novo ciclo começa, com mais clareza e autoconfiança.

Dica cósmica: Harmonia não é ausência de conflito, é presença de verdade.

Escorpião: Energia poderosa e foco total. Projetos ganham força e transformações ficam visíveis.

Dica cósmica: A sua força está em seguir, mesmo quando ninguém entende seu caminho.

Sagitário: Planos de futuro ganham estrutura. É hora de agir com propósito e disciplina.

Dica cósmica: Liberdade sem responsabilidade é desperdício de poder.

Veja como é cada signo

Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
1 de 4
Os signos do zodíaco por Reprodução

Capricórnio: O esforço dos últimos tempos começa a se provar. Parcerias sólidas e reconhecimento se aproximam.

Dica cósmica: Quando o trabalho é feito com alma, o retorno é inevitável.

Aquário: O dia pede decisões estratégicas. Siga sua intuição sem ignorar a razão; ambas te guiam ao sucesso.

Dica cósmica: A inovação precisa de direção para se tornar revolução.

Peixes: Intuição aguçada e empatia em alta. Seu dom de perceber além te guia por caminhos mais verdadeiros.

Dica cósmica: A sensibilidade é o dom que transforma o invisível em sabedoria.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Anjo da Guarda desta segunda-feira (17 de novembro) alerta 3 signos: o silêncio tem pesado demais e agora é hora de falar, resolver e curar

Anjo da Guarda desta segunda-feira (17 de novembro) alerta 3 signos: o silêncio tem pesado demais e agora é hora de falar, resolver e curar
Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda (17 de novembro) é O Trevo: nem tudo é controle, às vezes, o destino age nos detalhes

Carta do Baralho Cigano desta segunda (17 de novembro) é O Trevo: nem tudo é controle, às vezes, o destino age nos detalhes

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso para todos os níveis com 228 vagas e salários de até R$ 4.867,77
01

Prefeitura abre concurso para todos os níveis com 228 vagas e salários de até R$ 4.867,77

Imagem - Prepare-se: Júpiter retrógrado em Câncer já começou e vai mexer com seu coração e seus planos
02

Prepare-se: Júpiter retrógrado em Câncer já começou e vai mexer com seu coração e seus planos

Imagem - Nem janeiro, nem maio: se seu filho nasceu em um desses três meses, ele será mais inteligente, segundo a ciência
03

Nem janeiro, nem maio: se seu filho nasceu em um desses três meses, ele será mais inteligente, segundo a ciência

Imagem - Descoberta em Jeremoabo muda a história de Maria Bonita
04

Descoberta em Jeremoabo muda a história de Maria Bonita