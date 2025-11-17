Semana começa com força: o destino muda de direção para alguns signos a partir desta segunda-feira (17 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 03:00
Depois de um fim de semana introspectivo, a energia volta a subir nesta segunda-feira, dia 17 de novembro. A semana começa com impulso e clareza, perfeita para iniciar projetos, resolver pendências e se comprometer com o que realmente importa. Hoje, atitude é o nome do jogo. Veja a previsão.
Áries: A segunda abre portas profissionais e pessoais. Você está mais decidido e direto. Use essa força para começar algo novo sem olhar para trás.
Dica cósmica: Liderar não é gritar mais alto, é inspirar pelo exemplo.
Touro: O dia exige firmeza e planejamento. Seu esforço começa a render frutos concretos, e a segurança emocional cresce junto.
Dica cósmica: O sucesso é silencioso, mas consistente.
Gêmeos: A mente está afiada. Novas ideias surgem e te colocam em movimento. Cuidado apenas para não se dispersar; foque no essencial.
Dica cósmica: Clareza mental é a sua maior ferramenta de poder.
Câncer: Emoções estáveis permitem que você aja com sabedoria. O dia favorece decisões práticas e conversas construtivas.
Dica cósmica: Firmeza emocional é mais poderosa que impulsividade.
Leão: Reconhecimento vem de forma inesperada. Você atrai respeito quando age com autenticidade e generosidade.
Dica cósmica: Brilhar sozinho é fácil; iluminar outros é arte.
Virgem: O trabalho flui e as responsabilidades parecem mais leves. Organização traz tranquilidade e eficiência.
Dica cósmica: A calma é o segredo da produtividade verdadeira.
Libra: Hoje você entende que equilíbrio é resultado de escolhas firmes. Um novo ciclo começa, com mais clareza e autoconfiança.
Dica cósmica: Harmonia não é ausência de conflito, é presença de verdade.
Escorpião: Energia poderosa e foco total. Projetos ganham força e transformações ficam visíveis.
Dica cósmica: A sua força está em seguir, mesmo quando ninguém entende seu caminho.
Sagitário: Planos de futuro ganham estrutura. É hora de agir com propósito e disciplina.
Dica cósmica: Liberdade sem responsabilidade é desperdício de poder.
Capricórnio: O esforço dos últimos tempos começa a se provar. Parcerias sólidas e reconhecimento se aproximam.
Dica cósmica: Quando o trabalho é feito com alma, o retorno é inevitável.
Aquário: O dia pede decisões estratégicas. Siga sua intuição sem ignorar a razão; ambas te guiam ao sucesso.
Dica cósmica: A inovação precisa de direção para se tornar revolução.
Peixes: Intuição aguçada e empatia em alta. Seu dom de perceber além te guia por caminhos mais verdadeiros.
Dica cósmica: A sensibilidade é o dom que transforma o invisível em sabedoria.