Jornalista Abel Neto é recontratado pela Globo após demissão polêmica da ESPN

O jornalista, de 55 anos, deixou a Globo em abril de 2018 para atuar na Fox Sports; com a reformulação do canal da Disney, passou a trabalhar na ESPN

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 16:33

Jornalista Abel Neto foi recontratado pela Globo após demissão da ESPN Crédito: Reprodução

O apresentador e jornalista Abel Neto acertou o seu retorno para a Globo após três meses de sua demissão da ESPN. O comentarista esportivo revelou a volta para a emissora em um vídeo publicado em suas redes sociais, onde demonstrou felicidade com o retorno.

“É legal demais reencontrar pessoas com quem eu já trabalhei, conhecer e estar ao lado de novos profissionais, tanta gente boa que tem na Globo e no SporTV. Estou super feliz, ansioso para começar e empolgado para mergulhar nesse novo desafio, na minha antiga nova casa”, disse para a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

“É sempre bom termos desafios na nossa carreira, na nossa vida, e eu encaro como um desafio super interessante retornar, começar uma nova história e agora uma nova função, de comentarista. Eu fiz minha história na Globo como repórter e como apresentador na maior parte do tempo. Espero, agora, corresponder à expectativa como comentarista. Vou trabalhar muito para isso”, reforçou.

O jornalista, de 55 anos, deixou a Globo em abril de 2018 para atuar na Fox Sports. Com a reformulação do canal da Disney, passou a trabalhar na ESPN, onde foi desligado em agosto.

