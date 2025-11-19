Acesse sua conta
Mapa astral de Suzane von Richthofen volta a viralizar e surpreende por 'previsões certeiras'

Vídeo de 2021 voltou a viralizar nas redes após o sucesso da produção da Prime Video

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 16:30

Veja como está Suzane von Richthofen hoje
Veja como está Suzane von Richthofen hoje

Se você acompanhou o burburinho em torno da série Tremembé, da Prime Video, provavelmente já percebeu que qualquer conteúdo relacionado ao caso Richthofen voltou a circular com força nas redes. Entre eles, um vídeo de 2021 em que a astróloga e angeóloga Monica Buonfiglio analisa o mapa astral de Suzane von Richthofen e, para surpresa de muita gente, faz previsões que acabaram se confirmando.

A gravação, que na época passou quase despercebida, reapareceu agora com alcance bem maior. No vídeo, Monica descreve Suzane como uma escorpiana com ascendente também em Escorpião, combinação que, segundo ela, tende a intensificar traços profundos e complexos da personalidade. A astróloga ainda destaca a presença da Lua em Libra, algo que, em suas palavras, “alivia um pouco” a carga emocional mostrada no mapa.

Ao longo da análise, Monica comenta que a posição de Escorpião em um grau específico costuma, em muitos clientes, revelar conflitos familiares e explica que esse padrão se repete no mapa de Suzane. “É um aspecto muito forte de desentendimentos dentro de casa”, afirma no vídeo.

Mas o conteúdo que mais chamou atenção foi o trecho em que Monica faz previsões sobre os anos seguintes à gravação. Ela cita a possibilidade de Suzane ganhar dinheiro por meio da visibilidade midiática e de abrir o próprio negócio. E, de fato, a ex-detenta hoje vende peças personalizadas nas redes sociais, com a loja ganhando ainda mais repercussão depois do sucesso da série.

Veja como está Suzane von Richthofen hoje

Veja como está Suzane von Richthofen hoje por Reprodução
Suzane von Richthofen e Felipe por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen virou costureira na cadeia e faz itens infantis por Reprodução
Suzane von Richthofen estuda Direito por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Veja como está Suzane von Richthofen hoje

A astróloga também fala de uma mudança na vida prática: a chance de Suzane conquistar a liberdade até 2023. E acertou mais uma vez, desde janeiro daquele ano, ela cumpre o restante da pena fora do sistema prisional.

Outra parte do vídeo que voltou a repercutir nas redes é a análise do comportamento de Suzane. Monica menciona aspectos do mapa associados à manipulação, inteligência estratégica e charme que pode ser usado de forma calculada. Segundo a astróloga, esses elementos aparecem especialmente ligados ao posicionamento de Mercúrio em Escorpião e ao nodo na Casa 8.

A viralização do vídeo agora, quase quatro anos depois de sua gravação, mostra como o público voltou a revisitar documentos, depoimentos e análises sobre o caso Richthofen após a série da Prime Video. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Sandrão processa Amazon por Tremembé e pede indenização de R$ 3 milhões

'Revivo o pior dia da minha vida': mãe de Isabella Nardoni desabafa após série 'Tremembé'

Cristian Cravinhos leva 15 pontos e fala de exposição após Tremembé: 'Preciso me proteger espiritualmente'

Suzane von Richthofen celebra alta nas vendas após sucesso de Tremembé: 'Gratidão'

Tremembé: relembre o livro que Elize Matsunaga escreveu na prisão para pedir perdão à filha

