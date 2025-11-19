TREMEMBÉ

Mapa astral de Suzane von Richthofen volta a viralizar e surpreende por 'previsões certeiras'

Vídeo de 2021 voltou a viralizar nas redes após o sucesso da produção da Prime Video

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 16:30

Veja como está Suzane von Richthofen hoje Crédito: Reprodução

Se você acompanhou o burburinho em torno da série Tremembé, da Prime Video, provavelmente já percebeu que qualquer conteúdo relacionado ao caso Richthofen voltou a circular com força nas redes. Entre eles, um vídeo de 2021 em que a astróloga e angeóloga Monica Buonfiglio analisa o mapa astral de Suzane von Richthofen e, para surpresa de muita gente, faz previsões que acabaram se confirmando.

A gravação, que na época passou quase despercebida, reapareceu agora com alcance bem maior. No vídeo, Monica descreve Suzane como uma escorpiana com ascendente também em Escorpião, combinação que, segundo ela, tende a intensificar traços profundos e complexos da personalidade. A astróloga ainda destaca a presença da Lua em Libra, algo que, em suas palavras, “alivia um pouco” a carga emocional mostrada no mapa.

Ao longo da análise, Monica comenta que a posição de Escorpião em um grau específico costuma, em muitos clientes, revelar conflitos familiares e explica que esse padrão se repete no mapa de Suzane. “É um aspecto muito forte de desentendimentos dentro de casa”, afirma no vídeo.

Mas o conteúdo que mais chamou atenção foi o trecho em que Monica faz previsões sobre os anos seguintes à gravação. Ela cita a possibilidade de Suzane ganhar dinheiro por meio da visibilidade midiática e de abrir o próprio negócio. E, de fato, a ex-detenta hoje vende peças personalizadas nas redes sociais, com a loja ganhando ainda mais repercussão depois do sucesso da série.

A astróloga também fala de uma mudança na vida prática: a chance de Suzane conquistar a liberdade até 2023. E acertou mais uma vez, desde janeiro daquele ano, ela cumpre o restante da pena fora do sistema prisional.

Outra parte do vídeo que voltou a repercutir nas redes é a análise do comportamento de Suzane. Monica menciona aspectos do mapa associados à manipulação, inteligência estratégica e charme que pode ser usado de forma calculada. Segundo a astróloga, esses elementos aparecem especialmente ligados ao posicionamento de Mercúrio em Escorpião e ao nodo na Casa 8.