Cristian Cravinhos leva 15 pontos e fala de exposição após Tremembé: 'Preciso me proteger espiritualmente'

Ex-presidiário sofreu cortes profundos em batida de moto

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 07:50

Cristian Cravinhos
Cristian Cravinhos Crédito: Arquivo pessoal/Reprodução

Um dia após se envolver em um acidente de moto em São Paulo, Cristian Cravinhos se recupera em casa com o rosto marcado por 15 pontos. Ele relatou ao blog de Ullisses Campbell, de O Globo, que sente dores intensas depois da colisão, ocorrida na tarde de terça-feira (11), no cruzamento das ruas Jesuíno Maciel e Cristóvão Pereira, no bairro do Campo Belo.

Cristian, que completa 50 anos no próximo dia 21, foi condenado a 40 anos de prisão pelo assassinato da mãe de Suzane von Richthofen, em 2002, e por tentativa de suborno. Atualmente cumpre pena em regime aberto.

“Não tive tempo nem de frear. Joguei a moto para o lado e bati de frente. O farol esquerdo do carro entrou na minha cara”, contou, falando do acidente

Cristian Cravinhos por Reprodução

O choque quebrou a viseira do capacete e causou cortes profundos na cabeça e no rosto: doze pontos na cabeça e três no rosto. Ele foi atendido por uma equipe do Samu e levado ao pronto-atendimento da Vila Mariana, de onde recebeu alta poucas horas depois. “O médico me passou um remédio fraco, mas eu pedi para trocar, porque parece que o corpo inteiro dói”.

O acidente envolveu uma Yamaha Factor DX prata, modelo 2025, com apenas mil quilômetros rodados. O veículo sofreu danos no lado esquerdo, mas não foi perda total, e possuía seguro, porém sem cobertura para colisão. O motorista do carro, um jovem de 22 anos, admitiu ter avançado a preferencial em um cruzamento sem sinais de trânsito.

Logo após a batida, uma viatura da Polícia Militar chegou ao local. Por estar em regime aberto, Cristian teve sua situação penal e documentos verificados com rigor. Apesar do tratamento cordial, ele admitiu ter ficado abalado. “Fiquei apavorado. Já passei por isso e sei que qualquer coisa errada pode me mandar de volta pra cadeia”, ironizou, lembrando da prisão em 2018 por tentativa de suborno em Sorocaba, também durante uma abordagem policial de moto. Na ocasião, a violação do regime aberto custou quatro anos adicionais de prisão.

Motocicletas sempre fizeram parte da trajetória de Cristian. Após o crime de 2002, comprou uma Suzuki GSX-R 1100 com parte do dinheiro roubado da casa da família Richthofen, e o veículo acabou ajudando a polícia a localizá-lo. Em 2018, foi novamente preso enquanto pilotava uma Yamaha MT-09 ABS.

A recente exposição veio com a estreia da série *Tremembé* no Prime Video. Cristian ganhou milhares de seguidores no Instagram e passou a receber mensagens de apoio e curiosidade. Uma amiga ligada ao candomblé o alertou sobre possíveis “energias negativas” decorrentes da fama repentina, sugerindo banhos de descarrego e proteção espiritual. “Ela disse que estou aberto demais, que preciso me proteger espiritualmente. Cem milhões de pessoas visualizaram o meu perfil no Instagram em 30 dias depois que a série foi lançada”

Cristian Cravinhos

