BRIGA NA JUSTIÇA

Filho de Cravinhos diz que não quer vínculo com o pai: 'Vergonha'

Rafael tinha apenas 3 anos na época do assassinato dos Richthofen

Carol Neves

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 11:56

Cristian Cravinhos Crédito: Reprodução

Rafael (nome fictício), filho de Cristian Cravinhos, recorre à Justiça para anular a paternidade com base no argumento de que sente "vergonha" do pai. Em 2009, ele já havia alterado seu sobrenome na Justiça. Agora, ele busca revogar qualquer vínculo jurídico com Cristian, que foi condenado a 38 anos de prisão pelo crime cometido em outubro de 2002. Cravinhos foi condenado pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen,>

Rafael tinha apenas 3 anos na época do assassinato e alegou, em seu pedido, que sofreu forte preconceito devido aos atos de Cristian, que, junto com seu irmão Daniel, ajudou a matar os pais de Suzane. Embora o pedido de Rafael para que o crime fosse considerado uma repercussão em sua vida não tenha sido aceito pela Justiça, o Paraná acatou a solicitação de anulação de paternidade, com base no abandono por parte de Cravinhos.>

O caso agora será analisado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que tem agendada uma sessão para o dia 18 de fevereiro, com a relatoria da ministra Nancy Andrighi. O processo está sendo tratado sob sigilo.>